Titluri de stat Fidelis: Care sunt dobânzile în lei și în euro la ediția din februarie și de ce sunt sigure aceste investiții

Publicat

acum O oră

Titluri de stat Fidelis: Care sunt dobânzile în lei și în euro la ediția din februarie. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro, în perioada 6-13 februarie. 

Subscripția se poate face prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

Titluri de stat Fidelis: Care sunt dobânzile în lei:

  • de 6,15% – cu scadența la 2 ani
  • de 7,15% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 6,75% cu scadența la 4 ani
  • de 7,25% cu scadența la 6 ani

Titluri de stat Fidelis: Care sunt dobânzile în euro:

  • de 3,60% cu scadența la 3 ani
  • de 4,50% cu scadența la 5 ani
  • de 6,00% cu scadența la 10 ani.

Tranșa specială de titluri de stat, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobândă de 7,15%.

Donatorii investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Titluri de stat Fidelis: Avantajele investiției în program

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare, ajunse la scadență, pot reinvesti disponibilitățile neridicate prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Titlurile de stat FIDELIS sunt instrumente financiare sigure, emise de Ministerul Finanțelor exclusiv pentru persoanele fizice, oferind dobânzi neimpozabile (în lei sau euro).

Ultimele articole pe alba24
