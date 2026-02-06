Conceptul „School Street” ar putea fi implementat la Cugir. Străzile din zona școlilor, închise pentru mașini în fiecare dimineață

O inițiativă îndrăzneață din Vancouver ar putea transforma diminețile elevilor din Cugir: o oră fără trafic auto pe străzile din zona școlilor, pentru siguranță, aer curat și mai puțin stres.

Conceptul „School Street” (strada școlară), în care străzile din jurul unităților de învățământ se deschid în fiecare dimineață, timp de o oră, pentru elevi și cetățeni, ar putea fi implementat și la Cugir.

În Vancouver, cel mai mare oraș din provincia Columbia Britanică din Canada, dimineața în jurul școlilor arată altfel decât în majoritatea orașelor din lume. În loc de coloana obișnuită de mașini, străzile devin spații deschise pentru copii și comunitate. Conceptul se numește „School Street” (strada școlară) și presupune închiderea traficului auto pe străzile din zona unităților de învățământ, în fiecare dimineață, timp de o oră.

Propunerea a venit din partea reprezentanților proiectului de mobilitate activă „Just Streets Cugir”, cei care au lansat „Ziua Verde la Cugir” - un eveniment desfășurat vinerea, în care transportul public este gratuit pentru cetățeni iar circulația este permisă exclusiv pietonilor și bicicliștilor pe strada Al. Sahia, pe tronsonul cuprins între Catedrală și Banca Transilvania.

„Am promovat mobilitatea activă, am implicat elevi și seniori, am creat parteneriate locale și internaționale, am lansat Ziua Verde și am dus povestea orașului nostru la nivel european.

Următorul pas firesc? Să aducem conceptul de School Street (strada școlară) și la Cugir.

Pentru copii care merg la școală în siguranță

Pentru părinți mai liniștiți

Pentru un oraș mai prietenos și mai sănătos

Cugir poate deveni un oraș pionier în România, un exemplu că soluțiile curajoase încep local, cu oameni implicați”, au scris reprezentanții „Just Streets Cugir”.

