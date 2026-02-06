Connect with us

Cugir

Conceptul „School Street” ar putea fi implementat la Cugir. Străzile din zona școlilor, închise pentru mașini în fiecare dimineață

Publicat

acum 57 de secunde

O inițiativă îndrăzneață din Vancouver ar putea transforma diminețile elevilor din Cugir: o oră fără trafic auto pe străzile din zona școlilor, pentru siguranță, aer curat și mai puțin stres.

Conceptul „School Street” (strada școlară), în care străzile din jurul unităților de învățământ se deschid în fiecare dimineață, timp de o oră, pentru elevi și cetățeni, ar putea fi implementat și la Cugir.

În Vancouver, cel mai mare oraș din provincia Columbia Britanică din Canada, dimineața în jurul școlilor arată altfel decât în majoritatea orașelor din lume. În loc de coloana obișnuită de mașini, străzile devin spații deschise pentru copii și comunitate. Conceptul se numește „School Street” (strada școlară) și presupune închiderea traficului auto pe străzile din zona unităților de învățământ, în fiecare dimineață, timp de o oră.

Propunerea a venit din partea reprezentanților proiectului de mobilitate activă „Just Streets Cugir”, cei care au lansat „Ziua Verde la Cugir” - un eveniment desfășurat vinerea, în care transportul public este gratuit pentru cetățeni iar circulația este permisă exclusiv pietonilor și bicicliștilor pe strada Al. Sahia, pe tronsonul cuprins între Catedrală și Banca Transilvania.

„Am promovat mobilitatea activă, am implicat elevi și seniori, am creat parteneriate locale și internaționale, am lansat Ziua Verde și am dus povestea orașului nostru la nivel european.

Următorul pas firesc? Să aducem conceptul de School Street (strada școlară) și la Cugir.

  • Pentru copii care merg la școală în siguranță
  • Pentru părinți mai liniștiți
  • Pentru un oraș mai prietenos și mai sănătos

Cugir poate deveni un oraș pionier în România, un exemplu că soluțiile curajoase încep local, cu oameni implicați”, au scris reprezentanții „Just Streets Cugir”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 57 de secunde

Conceptul „School Street” ar putea fi implementat la Cugir. Străzile din zona școlilor, închise pentru mașini în fiecare dimineață
Evenimentacum 46 de minute

Regulamentul de bloc, documentul obligatoriu pentru toate asociațiile de proprietari. Ce reguli trebuie să conțină
Evenimentacum O oră

Povestea câinelui Caramel, salvat de o tânără din Alba Iulia: de la aruncat într-un sac, la o familie în Germania
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Administrațieacum 11 ore

ALBA: Peste 850 de proiecte în valoare de 20.000 de euro fiecare, selectate pentru implementare în REPowerEU
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 7 ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 4 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 16 ore

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 3 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 3 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Evenimentacum 24 de ore

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 4 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 6 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie