Povestea câinelui Caramel, salvat de o tânără din Alba Iulia: de la aruncat într-un sac, la o familie în Germania

acum 17 secunde

Un câine care a fost aruncat într-un sac, pe un deal, a fost salvat de Andreea Berar, o tânără din Alba Iulia. Cățelul a fost îngrijit de ceasta și mai apoi a avut norocul să își găsescă o familie iubitoare, tocmai în Germania. 

„L-ați aruncat, în deal, în pustietate, ca pe un nimic. L-ați aruncat în sac, ca și cum nu îi era de ajuns trauma abandonului. S-a trezit al nimănui, în iarna grea. Două săptămâni nu te-ai putut apropia de el, îi era frică și de propria umbră.

Mergeam dimineața, îl căutam, nu îl găseam. După zile în șir, deja îmi pierdusem speranța. Ca să îl găsesc într-o dimineață exact... la mine la poartă. Mă găsise el!

A coborât amărâtul dealul, probabil în căutare de mâncare, pe care o găsise la mine (mereu pregătită pentru amărâții care mai trec). Și acolo a rămas atunci. Uite că norocul lui a fost mult mai mare: și-a găsit o familie iubitoare, tocmai în Germania!

M-am atașat atât de mult de el, l-am numit Caramel, acum are doi frățiori patrupezi, dar și o pisicuță.

De ce nu ne oprim oare din a abandona? De ce nu ne mai vine mintea la cap? Oare câți amărâți nu au șansă asta? Off.. dar câți..”, a scris tânăra, pe pagina de Facebook.

Ultimele articole pe alba24
