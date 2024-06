Concert cu o vioară Stradivarius celebră, la Catedrala Luterană Reformată din Sebeș. Alexandru Tomescu va cânta Bach

Violonistul Alexandru Tomescu, cu celebra vioara Stradivarius Elder – Voicu, Obiect de Patrimoniu Naţional, Categoria Tezaur, va concerta la Sebeș, în seria de concerte în cadrul Turneului Internaţional Stradivarius, denumit „METAMORFOZE”.

Concertul de la Sebeș are loc în Catedrala Luterană Reformată în data de 5iulie, de la ora 19:30.

Turneul Internaţional Stradivarius 2024, a XVII-a ediţie, se desfăşoară până în 16 iulie, cu 18 concerte, în zone urbane şi rurale din toată țara, şi aduce lucrările lui J.S.Bach, probabil cel mai fantastic talent din întreaga istorie a muzicii, şi propune lucrări, care iniţial au fost compuse pentru violoncel, dar care vor fi cântate la vioară, într-o transcripţie de Werner Icking.

Acestea sunt capodopere ce nu trebuie să rămână delimitate doar la sunetul violoncelului, prin urmare, turneul „METAMORFOZE” va fi un regal al Viorii, transmite Agerpres.

„Atunci când am cântat integrala sonatelor şi partitelor pentru vioară solo de Bach, în urmă cu 11 ani, am simţit ceva special la capătul maratonului muzical, de peste 2h şi jumătate, parcă eram deja într-o altă dimensiune, în altă stare a spiritului şi credeam cu tărie că dacă Bach ar fi scris nu 6, ci 12 sau 24 de sonate şi partite, le-aş fi putut cânta pe toate, fără întrerupere şi fără ca eu sau publicul să ne simţim obosiţi.

Este ceva, o curgere, o energie pe care o simt de fiecare dată când cânt Bach în biserici sau catedrale. Celebrul Violoncelist Pablo Casals a descoperit întâmplător aceste şase suite pentru violoncel, în perioada interbelică, ca apoi să realizeze prima înregistrare audio, râmânând până astăzi un reper muzical.

Bach face adevărate minuni în a crea senzaţia de polifonie, de numeroase voci care coexistă. Performanţa sa este cu atât mai remarcabilă, cu cât violoncelul era în epoca sa un instrument prin definiţie monodic, limitat la o singură voce.

Metamorfoza sunetului violoncelului în cea a viorii este miracolul acestei trasncripţii semnate de Werner Icking.

Nu încetez să mă bucur în fiecare zi de bogăţia muzicală şi noutatea violonistică ce mi-au fost oferite de aceste şase suite pentru violoncel.

Sunt convins că le voi cânta mulţi ani de acum înainte, pentru că muzica lui Bach este o muzică ce te însoţeşte mereu şi mereu, urmându-şi în interiorul tău metamorfoza către perfecţiune.

Vă invit, aşadar să vă lăsaţi purtaţi de această curgere infinită a muzicii lui Bach, în cele mai frumoase locuri şi locaţii din România”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu.

Este pentru al 17-lea an în care violonistul Alexandru Tomescu pleacă împreună cu vioara Stradivarius într-o călătorie prin locuri şi locaţii din România, urban şi rural, pentru a oferi un nou regal muzical: anul acesta este dedicat celor şase suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, într-o transcripţie pentru vioară de Werner Icking, prezentate într-un spectacol de light design, special conceput de regizorul Sergiu Ardelean, pentru a scoate la iveală cât de puternică şi magnifică este fiecare lucrare.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu este un instrument ca îşi împlineşte complet misiunea, a şi dat numele turneului, dar aduce oamenii împreună în gloria muzicii.

Violonistul Alexandru Tomescu este recunoscut ca fiind un susţinător al cauzelor de responsabilizare socială, iar în acest an îşi pune vocaţia în sprijinul educaţiei tinerilor muzicieni, dedicând turneul colectării de fonduri pentru organizarea de cursuri de măiestrie artistică vioară şi chitară clasică şi încurajează pe oricine doreşte să facă donaţii.

Turneul Internaţional Stradivarius este un proiect care are loc an de an.

Foto: Alexandru Tomesc – Facebook

