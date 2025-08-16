Câți beneficiari de pensii de serviciu sunt în România: Magistrații au cea mai ridicată medie a pensiilor, peste 5.000 de euro

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creștere cu 25 de persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.851 de beneficiari aveau pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.696, dintre care 2.560 cu pensie din BASS, transmite Agerpres.

În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.283 de lei (peste 5.000 de euro), din care 7.489 de lei proveneau din BASS și 22.084 de lei de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în iulie a.c., 795 de persoane (696 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.892 de lei, din care 2.893 de lei reprezentau pensie de la bugetul de stat.

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 877 de persoane (653 cu pensie din BASS), pensia medie ridicându-se la 6.113 de lei (3.425 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.352 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.070 de lei, din care 8.004 lei erau suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 676 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.107 de lei, din care 2.196 de lei reprezentau cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.314 de pensionari (1.914 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 6.711 de lei, din care 3.875 de lei erau suportați din bugetul de stat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News