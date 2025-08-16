Eveniment
VIDEO: Accident pe autostradă, între Alba Iulia și Aiud. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului
Accident pe autostradă, între Alba Iulia și Aiud. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a soldat cu pagube materiale, fără persoane rănite.
Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un parapet de pe marginea drumului.
Imediat după incident, șoferul s-a prezentat la Poliție. Traficul nu a fost afectat.
