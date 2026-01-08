Connect with us

Femeia din Sibiu, suspectată că și-a ucis mama cu sedative, rămâne în arest. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația

Publicat

acum 5 secunde

Femeia de 38 de ani din Sibiu, acuzată că și-ar fi ucis mama cu sedative, după care ar fi vândut bunurile și s-a mutat în Dubai, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi, 8 ianuarie, ca nefondată contestația inculpatei P. A. împotriva încheierii penale pronunțate de Tribunalul Sibiu în dosarul penal 2671/85/2025, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pe 30 de zile.

Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din județul Sibiu, a precizat, pentru Agerpres, procurorul-șef al Secției Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a explicat procurorul Dan Simion.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât și asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 46 de ani pentru avere.

Fiica i-a pus mamei în ceai „sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul.

Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica și asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

Fiica a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în luna decembrie 2025, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

„Cazul decesului femeii, a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori”, a explicat procurorul Dan Simion.

