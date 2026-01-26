Concursul Național de Creație din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026. Înscrierile încep din februarie

Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează, în luna mai 2026, o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Este una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural științifice din România, ajunsă la cea de a XLVI-a ediție.

O tradiție frumoasă în cadrul festivalului o reprezintă organizarea Concursului Național de Creație Literară, Artă Plastică, Traducere și Recitare de Poezie „Laudă semințelor, celor de față și n veci tuturor!”. Acesta este inițiat cu scopul valorificării creativității participanților și menținerii în conștiința publică a memoriei poetului luminii și filosofului misterelor, Lucian Blaga, născut la Lancrăm.

Concursul este structurat pe două secțiuni dedicate adulților și elevilor, fiecare secțiune având mai multe domenii:

creație literară (poezie și eseu pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga)

traducere (în limbile engleză, franceză sau germană)

artă plastică

recitare de poezie.

Perioada înscrierilor este cuprinsă între 2 februarie și 17 aprilie 2026. Premierea câștigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, care va avea loc în luna mai.

Regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare sunt disponibile AICI.

sursă: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News