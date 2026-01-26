Actualitate
Concursul Național de Creație din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026. Înscrierile încep din februarie
Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează, în luna mai 2026, o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Este una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural științifice din România, ajunsă la cea de a XLVI-a ediție.
O tradiție frumoasă în cadrul festivalului o reprezintă organizarea Concursului Național de Creație Literară, Artă Plastică, Traducere și Recitare de Poezie „Laudă semințelor, celor de față și n veci tuturor!”. Acesta este inițiat cu scopul valorificării creativității participanților și menținerii în conștiința publică a memoriei poetului luminii și filosofului misterelor, Lucian Blaga, născut la Lancrăm.
Concursul este structurat pe două secțiuni dedicate adulților și elevilor, fiecare secțiune având mai multe domenii:
- creație literară (poezie și eseu pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga)
- traducere (în limbile engleză, franceză sau germană)
- artă plastică
- recitare de poezie.
Perioada înscrierilor este cuprinsă între 2 februarie și 17 aprilie 2026. Premierea câștigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, care va avea loc în luna mai.
Regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare sunt disponibile AICI.
sursă: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.