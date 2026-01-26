Connect with us

Actualitate

Concursul Național de Creație din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026. Înscrierile încep din februarie

Publicat

acum 30 de secunde

Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează, în luna mai 2026, o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Este una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural științifice din România, ajunsă la cea de a XLVI-a ediție.

O tradiție frumoasă în cadrul festivalului o reprezintă organizarea Concursului Național de Creație Literară, Artă Plastică, Traducere și Recitare de Poezie  „Laudă semințelor, celor de față și n veci tuturor!”. Acesta este inițiat cu scopul valorificării creativității participanților și menținerii în conștiința publică a memoriei poetului luminii și filosofului misterelor, Lucian Blaga, născut la Lancrăm.

Concursul este structurat pe două secțiuni dedicate adulților și elevilor, fiecare secțiune având mai multe domenii:

  • creație literară (poezie și eseu   pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga)
  • traducere (în limbile engleză, franceză sau germană)
  • artă plastică
  • recitare de poezie.

Perioada înscrierilor este cuprinsă între 2 februarie și 17 aprilie 2026. Premierea câștigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, care va avea loc în luna mai.

Regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare sunt disponibile AICI.

sursă: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 30 de secunde

Concursul Național de Creație din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2026. Înscrierile încep din februarie
Evenimentacum 21 de minute

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 41 de minute

Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Administrațieacum o zi

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux cumpărate din fonduri nejustificate. Verificările vor fi extinse
zile libere 2025
Economieacum 13 ore

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 41 de minute

Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării
Evenimentacum 3 ore

Angajarea răspunderii pe reforma administrației va fi amânată (surse). Discuțiile din Coaliție
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 5 ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum 15 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de minute

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum O oră

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie