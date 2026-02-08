Aiud
FOTO: Grenade defensive descoperite la Aiud, pe drumul către unitatea militară. A intervenit echipa pirotehnică a ISU Alba
Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit duminică în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate.
În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.
Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă elemente de muniție rămase neexplodate, au obligația de a nu le atinge, de a nu le lovi sau mișca și de a anunța imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.
Orice manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.
Foto: ISU Alba
