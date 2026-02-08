Connect with us

Aiud

FOTO: Grenade defensive descoperite la Aiud, pe drumul către unitatea militară. A intervenit echipa pirotehnică a ISU Alba

Publicat

acum 2 minute

Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit duminică în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate.

​În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.

​Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă elemente de muniție rămase neexplodate, au obligația de a nu le atinge, de a nu le lovi sau mișca și de a anunța imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Orice manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.

Foto: ISU Alba

