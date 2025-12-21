Connect with us

Cozonacii de Crăciun, mai scumpi în acest an. Producătorii anunță că vor scoate pe piață peste 7 milioane de bucăți

Patiseriile vor scoate pe piață peste șapte milioane de cozonaci în perioada sărbătorilor de iarnă. Prețurile vor fi însă cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creșterii taxelor și al majorării prețurilor la energie și combustibili, susține președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.

„În perioada Sărbătorilor de Iarnă mergem tot cu o cifră de peste șapte milioane de cozonaci. Este perioada cu cele mai multe sărbători. Dacă rămân se mai fac și reduceri de prețuri, mai merg în cămine de bătrâni, la copii, facem donații.

Creșteri de preț determinate de costurile cu energia

Prețul va fi însă cu cel puțin 12% mai mare față de anul trecut. Trebuie să fim realiști: nu poate fi luată în calcul doar majorarea TVA de 2%, deoarece energia și combustibilii influențează toate produsele, toate materialele, toate ambalajele.

Totul este lovit de energie și combustibili”, a declarat pentru Agerpres președintele ROMPAN.

Atenție la speculații

Popescu a menționat că în piață sunt și vânzători care exagerează și profită de acest context, majorând nejustificat prețul final al produselor.

„Sesizez un lucru: în piață există și operatori economici sau vânzători care exagerează și profită de acest moment. Nu poate fi justificată o majorare de 20% - 30% doar prin invocarea unor creșteri de costuri. Mă uit și în piața alimentară, unde, de exemplu, în luna august, deși era sezonul roșiilor, prețul nu a coborât sub patru lei.

Problema nu ține de producători, ci de intermediari. Aceeași situație este întâlnită și în relația cu distribuitorii. Producătorul încearcă să mențină un preț cât mai mic, însă distribuitorul majorează prețurile. Noi avem o mare problemă, dacă mărim prețurile rău, nu mai vindem.

Deja observăm la pâine o reducere a vânzărilor cu 10%, iar această tendință s-a amplificat puternic în ultimele trei luni. Noi trebuie să stopăm această scădere, pentru că vom avea probleme dacă se continuă așa”, a avertizat Popescu.

10% din producția de cozonaci merge la export

În ceea ce privește exportul produselor de panificație, șeful ROMPAN a subliniat că aproximativ 10% din producția totală de cozonaci merge în această perioadă la export, însă 'merg foarte bine și produsele congelate'.

„La export merg foarte bine cozonacii, aproximativ 10% din producția totală din această perioadă, dar merg foarte bine și produsele de patiserie congelate, chiar și în Franța. Vrem să dezvoltăm industria de congelate, strict pentru export.

Avem 3-4 fabrici mari, iar mai mici sunt mai multe, dar acum cu DR 23 (măsură din Planul Strategic PAC 2023-2027, destinată procesării și marketingului produselor agroalimentare n.r.) noi sperăm să mai apară cel puțin patru fabrici mari pentru export”, a punctat el.

Românii preferă cozonacii tradiționali

Potrivit acestuia, românii preferă în continuare cozonacii tradiționali, cu nucă, stafide și cacao, însă industria s-a adaptat gusturilor și trendului din piață oferind cozonaci cu diverse umpluturi, inclusiv cu cremă de fistic.

ROMPAN, prima asociație constituită în România în 1990, are în prezent 140 de societăți, care fac circa 45-50% din pâinea țării, 70% din producția de făină și tot 70% din producția de paste făinoase și biscuiți.

sursa: agerpres.ro

