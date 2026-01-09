Connect with us

Economie

Cristian Covaciu (IPEC Alba) și Peter de Boer (DN AGRAR), despre provocările din 2026: Investiții mari și o premieră mondială

Publicat

acum 7 secunde

Doi antreprenori din Alba au răspuns la întrebările lansate de redacția Termene Business Hub, cu privire la așteptările pe care le au în 2026. Este vorba despre Cristian Covaciu (IPEC Alba) și Peter de Boer (DN AGRAR Group).

Cei doi au vorbit despre ce așteptări au pentru noul an, care sunt cele mai mari provocări și cum vor să se dezvolte.

Redacția Termene Business Hub a discutat pe acest subiect cu 24 de lideri de business din România.

Cristian Covaciu, IPEC Alba Iulia: Lucrăm la o premieră mondială

”Țintim o creștere a cifrei de afaceri și a profitului cu 10% în 2026. În anul 2025 am avut o creștere de 25% a cifrei de afaceri. Am prioritizat eficiența și inovația în acest an.

 

Foto: Cristian Covaciu - Facebook

Principala provocare pe care o vedem la orizont este să fim mai eficienți pentru a putea compensa pentru creșterea salariilor.

Principalul proiect la care lucrăm este o tehnologie nouă de imprimare a ceștilor în 10 culori, o premieră mondială. Totodată, investim în producția și stocarea de energie.

Citește pe larg AICI.

Peter de Boer, DN AGRAR Group:

”2026 este așteptat să fie un an al execuției și al consolidării suplimentare pentru DN AGRAR.

După lansarea Strategiei noastre de Dezvoltare 2025-2030 în luna mai, accentul se mută decisiv de la planificare la implementare pe pilonii noștri strategici principali: consolidarea rezilienței operaționale, aprofundarea integrării pe lanțul valoric și avansarea obiectivelor de sustenabilitate.

Pe partea de producție, anul 2026 marchează începutul construcției fermei CUT 2, un proiect-cheie pentru creșterea noastră pe termen lung.

Ferma este proiectată pentru 5.000 de animale și vizează o producție zilnică de aproximativ 150.000 de litri de lapte până în 2030.

În paralel, vom continua extinderea capacității fermei Straja prin creșterea efectivului de animale, asigurând o scalare echilibrată și disciplinată a producției.

În același timp, investim în creșterea controlului asupra bazei de costuri și a lanțului valoric. Facilitatea de producție de iarbă de grâu, cu o capacitate estimată de 40 de tone pe zi și cu pornirea operațiunilor planificată spre finalul anului, reprezintă un răspuns concret la volatilitatea costurilor cu furajele și la presiunile climatice.

Aceasta este completată de dezvoltarea unei unități de procesare a laptelui degresat, care ne permite să avansăm pe lanțul valoric, să îmbunătățim stabilitatea marjelor și să diversificăm baza de clienți.

Peter de Boer. Foto: DNA Agrar

Al doilea pilon în 2026 este avansarea inițiativelor noastre de economie circulară.

Ne concentrăm pe certificarea și valorificarea producției de compost, care nu reprezintă doar un obiectiv de mediu, ci și un pas important în crearea unor fluxuri suplimentare de venituri, concomitent cu reducerea emisiilor.

Al treilea pilon este biometanul. Împreună cu BSOG Energy, am avansat în fazele de proiectare și obținere a autorizațiilor, după semnarea acordurilor de furnizare și dezvoltare și finalizarea achiziției terenului de către DN AGRAR.

O decizie finală de investiție este așteptată în prima jumătate a anului 2026, ceea ce face ca acest proiect să aibă un potențial transformator atât din perspectiva sustenabilității, cât și a diversificării veniturilor.

Citește pe larg ce spune Peter de Boer, aici.

