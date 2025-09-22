CSAT se reunește joi pentru măsuri privind protecția spațiului aerian și amenințările dronelor

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește joi pentru a stabili măsuri privind protecția spațiului aerian și amenințările dronelor.

”Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale.

Ședința CSAT. Precizările ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comentat conținutul ordinii de zi a următoarei ședințe a CSAT. În ceea ce privește dronele și persoanele care pot lua măsuri împotriva dronelor, Moșteanu a spus că este doar o clarificare operațională.

„E doar o clarificare operațională” despre lanțul de comandă, a explicat Ionuț Moșteanu la Antena 3, potrivit Mediafax.

El a mai dezvăluit că trebuie să fie luat încă un aviz pentru modificarea legii Apărării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News