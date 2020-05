Cum a gestionat DSP Alba cele trei focare de coronavirus apărute în județ. Explicațiile medicilor epidemiologi

Trei focare de coronavirus au fost înregistrate din luna martie și până în prezent în județul Alba. Este vorba despre cel din comuna Ciuruleasa, Centrul de Dializă din Alba Iulia și cel mai recent, la firma de panificație.

Medicii de la DSP Alba au făcut o analiză a celor trei focare, cum au fost acestea gestionate și ce măsuri s-au luat.

Focar COVID-19 comuna Ciuruleasa

Date privind evoluția focarului COVID19 din localitatea Ciuruleasa: Total cazuri confirmate – 17. Persoane declarate vindecate până la data de 4 mai – 16. În prezent este internat un singur caz care are evolutie favorabilă și se efectuează testul final de control în vederea externării. Primul caz a fost confirmat la data de 30 martie 2020 la o persoană în vârstă de 70 de ani cu afecțiuni asociate. Ultimul caz confirmat s-a înregistrat în data de 20 aprilie 2020. Cazurile au evoluat în cateva focare familiale din care 1 focar cu 8 cazuri confirmate, 1 focar cu 3 cazuri confirmate, 1 focar cu 2 cazuri, si 4 familii cu cîte 1 caz confirmat. Nu s-au inregistrat decese.

”În cazul focarului din Ciuruleasa, de la primele 3 cazuri confirmate în comună am solicitat autorității locale sa impună măsuri severe de izolare având in vedere ca instalarea oficiala a carantinarii presupunea o serie de formalitati. Printr-o bună colaborare cu primarul, medicul de familie, forțele de ordine și sprijinul Spitalului Abrud, am reușit să extindem testările la un număr mare de contacți și să identificăm din „fașă” cea mai mică suspiciune de extindere a focarului. Din fericire, mare parte din persoanele depistate pozitive au fost tineri, asimptomatici, care au înțeles că este absolut necesară izolarea lor pentru a evita extinderea cazurilor de îmbolnăvire la cei mai în vârstă cu diverse comorbidități, care puteau dezvolta forme severe. La acest moment putem declara focarul stins”, dr. Daniela Popa DREGHICI, director adjunct în Sănătate Publică, medic epidemiolog al DSP Alba.

Focar COVID-19 centru de dializă din Alba Iulia

Primul caz COVID-19 a apărut la o persoană dializată în 2 aprilie 2020. Ultimul caz a fost confirmat în 21 aprilie 2020, tot la o persoană dializată. În total, la Centrul de Dializă Fresenius Alba și până luni, 4 mai 2020, s-au înregistrat, 16 cazuri COVID -19: 12 la persoane dializate și 4 la personal medical (1 medic și 3 asistente). La această dată doar o singură persoană mai este internată, prezentând o formă clinică medie. Au fost testate toate persoanele dializate în unitate – 230, precum și personalul medico-sanitar din unitate: 51.

La ultimul caz apărut în 21 aprilie 2020, au fost testați contacții apropiați, în număr de 6 care au avut rezultate negative la prima testare, urmând să fie retestați la interval de 7 zile, în conformitate cu Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) din 16 aprilie 2020, care prevede la pct-ul 8, că: “Hemodializații asimptomatici contacţi cu caz confirmat” vor efectua” 2 testări la 6-7 zile interval; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de restul pacienților”.

Dializa, la aceste grupe de dializați (pozitivi, contacți apropiați, dializați în primele 14 zile după negativare) s-a efectuat conform unui program riguros stabilit în sesiuni diferite (ture, saloane, zile). Menționăm că DSPJ Alba a făcut recomandări prin care se dorește creșterea nivelului de protecție a personalului medical și a pacienților dializați, depistarea activă a persoanelor asimptomatice dar infectate COVID-19 în rândul pacienților respectiv personalului prin testarea RT-PCR și asigurarea de spații/circuite funcționale conforme pentru suspecți respectiv confirmați COVID-19.

”La Centrul Nefromed, deşi de la început DSP a făcut recomandări foarte precise legate de triajul zilnic al pacienților și personalului, se pare că prima pacientă depistată a avut o formă asimptomatică, fapt care a determinat extinderea cazurilor și la alți pacienți și personal medical.

Din păcate, contaminarea personalului denotă și deficiențe în purtarea corespunzătoare a echipamentului de protecție și nerespectarea recomandărilor impuse de DSP, fapt care a atras și sancționarea unității. Testarea repetată a tuturor pacienților dializați, separarea lor de familie, precum și monitorizarea personalului, au permis limitarea focarului, dar unitatea rămâne în continuare sub monitorizarea DSP”, dr. Daniela Popa DREGHICI, director adjunct în Sănătate Publică, medic epidemiolog al DSP Alba.

Focar COVID-19 unitate de panificație și desfacere a produselor de panificație din Alba Iulia

La nivelul reprezentanților DSP Alba a parvenit marți, 28 aprilie 2020, informația privind posibila contaminare cu COVID-19 a administratorului unei societăți de panificație din Alba Iulia. La acel moment reprezentanții DSP au verificat telefonic informația și s-a constatat că acesta s-ar afla internat în județul Cluj.

Cu toate că la acel moment DSP Alba nu a avut niciun fel de document oficial prevăzut în astfel de situații, reprezentanții DSP s-au autosesizat și au demarat de urgență o anchetă epidemiologică bazată pe identificarea contacților declarați de către persoana confirmată. Astfel, au fost identificate mai multe persoane (contacți direcți) – angajați de la birourile societății, precum și din alte instituții.

În cursul zilei de miercuri, 29 aprilie, DSP Alba a efectuat testarea persoanelor declarate, fiind depistați pozitiv un număr de 5 angajați care activau în cadrul birourilor din sediul administrativ care sunt situate separat de spațiul de producție prorpiu-zis. Ulterior, ancheta epidemiologică a fost extinsă, fiind testate în data de 1 mai 2020 alte 120 de persoane – angajați ai societății și contacți ai acestora. În urma testării, o singură persoană a mai fost depistată pozitiv, fiind vorba despre un contact al unuia dintre cei cinci angajați cu rezultate pozitive. Această persoană nu este angajată a firmei.

Ca urmare a acestei situații, activitatea societății de panificație a fost suspendată temporar în intervalul 30 aprilie – 4 mai 2020, timp în care s-au luat toate măsurile necesare unui potențial dezastru epidemiologic – testare, dezinfecție, recomandarea unor măsuri de protecție a angajaților și clienților. În prezent, cei cinci angajați depistați pozitiv se află internați pentru supraveghere, iar familiile și contacții direcți ai acestora au fost puși în izolare pentru 14 zile începând cu data de 30 aprilie.

”Cel mai recent focar depistat a fost rezultatul unei anchete demarate de DSP, urmare autosesizării legate de o persoană internată la Cluj declarată pozitivă. Menționăm că, având în vedere profilul unității și numărul mare de angajați, imediat s-a procedat la suspendarea activității și testarea tuturor angajaților. Din fericire, nu au fost depistate persoane pozitive în fluxul de producție și desfacere al produselor alimentare, deci a fost exclus riscul de extindere a focarului către populație”, dr. Daniela Popa DREGHICI, director adjunct în Sănătate Publică, medic epidemiolog al DSP Alba.

”Concluzionăm că intervenția promptă și eficientă a specialiștilor din DSP Alba, precum și posibilitatea testării extinse în regim de urgență a tuturor contacților prin laboratorul propriu, toate focarele apărute până în prezent la nivelul județului au fost limitate și gestionate eficient. DSP continuă acțiunea de depistare prin metoda screening în zonele cu cazuri multiple, dar numai cu sprijinul și înțelegerea populației legat de relaxarea progresivă a măsurilor de distanțare și izolare activitățile noastre vor avea succes”, dr. Daniela Popa DREGHICI, director adjunct în Sănătate Publică, medic epidemiolog al DSP Alba.

