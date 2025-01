Cum explică Romsilva „prima de pensionare” de 100.000 de euro primită de un director. Care este media bonusurilor acordate

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva a reacţionat după ce ministrul Mediului, Mircea Fechet, a criticat miercuri „primele de pensionare” de până la 100.000 de euro acordate angajaţilor. Potrivit Romsilva, bonusul de pensionare de 100.000 de euro primit de un director a fost un caz excepțional, iar după impozitare bărbatul a mai rămas cu suma de 58.000 de euro.

Reprezentanții Romsilva recunosc că media bonusurilor de pensionare este de 90.000 de lei (cca. 18.000 de euro) și spun că bugetul pentru aceste prime a fost redus cu 60% în 2024, iar de la 1 ianuarie 2025 au fost anulate.

Cum explică Romsilva „prima de pensionare” de 100.000 de euro primită de un director

„Conform legislației în vigoare, respectiv Statutul Personalului Silvic, votat în Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial, personalul silvic beneficiază de o gratificație în momentul pensionării, <egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator>.

Acest bonus a fost prevăzut încă din anul 1992, în primul Statut al Personalului Silvic, adoptat la un an după înființarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva”, au transmis reprezentanții Romsilva, într-un comunicat.

Potrivit Romsilva, prevederea legală, obligatorie pentru administratorii pădurilor de stat sau private, a fost transpusă în Contractul Colectiv de Muncă în urma negocierilor cu sindicatele din silvicultură, fiind prevăzute, la momentul pensionării, un bonus între 2 și 10 salarii brute, în funcție de vechimea în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Beneficiarul plătește, pentru aceste sume, toate taxele, impozitele și contribuțiile legale, ca orice alt venit salarial.

„Precizăm că bonusul de circa 500 mii lei prezentat în spatiul public ca fiind încasat la pensionarea unui angajat al Romsilva, este de fapt în cuantumul sumei de 290 mii lei (net) după impozitare și este un caz excepțional.

Media bonusurilor acordate în ultimii 2 ani celor 1.267 de angajați care s-au pensionat este de 90 mii lei, suma netă”, au mai precizat reprezentanții Romsilva.

Potrivit Romsilva, conform principiilor transparenței institutionale, sumele destinate plății bonusurilor la care s-a făcut referire în spațiul public au fost menționate în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, supus dezbaterii publice de către Autoritatea Publică Tutelară și aprobat prin Hotărârea de Guvern 316/2024, din data de 4 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 314, în data de 8 aprilie 2024.

Totodată, conform acelorași principii de transparență, Romsilva este supusă periodic auditului Curții de Conturi și altor organisme de control abilitate, care nu au constatat încălcări ale legislației în vigoare în ceea ce privește aceste plăți.

„De asemenea, precizăm ca în anul 2024 suma totală plătită drept bonusuri a fost redusă cu 60%, iar începând cu 1 ianuarie 2025, în conformitate cu OUG 156/2024, aceste bonusuri au fost anulate.

În prezent, managementul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a demarat procesul pentru modificarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul instituției”, se mai precizează în comunicatul Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este o instituție care se autofinanțează, inclusiv din servicii silvice asigurate proprietarilor privați de păduri, nefiind finanțată cu sume și subvenții de la bugetul de stat.

Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva a înregistrat, între 2019 și 2023, un profit brut cumulat de 792,65 milioane lei, din care a vărsat, în total, la bugetul de stat, 716,71 milioane lei.

La înființarea sa, în anul 1991, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva avea 46.472 angajați și administra circa 6,3 milioane hectare fond forestier, in timp ce la finalul anului 2023 erau angajate 14.189 persoane, regia administrand 3,12 milioane hectare proprietatea publica a statului si asigurand servicii silvice pentru alte circa 1,2 milioane hectare fond forestier aflate in alte forme de proprietate. In plus, Romsilva administreaza si 22 de parcuri nationale si naturale si 16 herghelii si depozite de armasari.

