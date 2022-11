Cum își va alege PSD candidatul la Președinția României. Anunțul lui Ciolacu despre alegeri anticipate

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminică seara modalitatea în care partidul va alege candidatul potrivit pentru președinția României.

Ciolacu anunță modificări în statut prin care să fie eliminată cutuma prin care președintele partidului devine obligatoriu candidat la alegerile prezidențiale. Președintele PSD anunță totodată că alegerea candidatului la prezidențiale se va face de fiecare organizație județeană.

În ce condiții se vor face alegeri anticipate

Alegeri anticipate vor fi doar dacă nu funcționează coaliția, declară Marcel Ciolacu: „România ar putea intra într-o zonă de instabilitate și vom merge la anticipate”.

Întrebat, duminică seara, la Antena 3, dacă în PSD au fost analizate anticipatele, Ciolacu a răspuns: „Anticipatele vor fi doar dacă această coaliție nu funcționează. Eu nu mai văd altă construcție care să ducă la stabilitatea necesară pentru asemenea perioadă.

Eu cred că suntem oameni politici serioși și ne vom respecta cuvântul dat. Rotația va avea loc în mai. Președintele are atribuția de a desemna prim-ministrul, dar când e un acord public pe care îl știe și președintele nu cred că de această dată nu va desemna persoană pe care o decide PSD”.

Cum se va face rotația pentru funcția de prim ministru

Întrebat, mai departe, dacă președintele Iohannis a fost de acord cu rotația, președintele PSD a spus: „Repet, eu cred și îmi doresc să trăiesc într-o țară normală. Președintele Iohannis nu avea atribuții să decidă ce trec președintii PSD și PNL și UDMR în protocol. România ar putea intra într-o zona de instabilitate și vom merge la anticipate”.

Dacă PSD va veni cu propunere decisă în PSD și președintele nu va acceptă, Marcel Ciolacu a spus că a înțeles că s-au făcut multe lucruri anormale, „dar cred că am intrat într-o altă epocă.

Poate nu ar fi rău ca toți care am greșit să spunem și bunele, și relele pe care le-am făcut. Am început să facem pași serioși către normalitate, ar fi culmea să gândească cineva că am mai acceptă vreodată așa ceva”.

Cum își va alege PSD candidatul la președinție. Modificări în organizare

În ce privește o posibilă lista de candidați în 2023, Ciolacu a afirmat că PSD ar trebui anul viitor să aibă un congres ordinar, cu alegeri piramidale de jos în sus.

„Săptămâna viitoare merg la trei organizații. După ce se finalizează alegerile, va fi un congres anul viitor PSD care va face modificările statutare pentru ca să se închidă cutuma că președintele e de drept candidat.

Mai mult, nu doar o mână de oameni din CPN, unde s-a lărgit numărul decidenților, alege cine va fi desemnat. Candidatul PSD va merge în toate organizațiile și vor vota toți membrii de partid.

Dacă sunt cinci candidați pentru a fi desemnați candidat, vor face campanie în fiecare organizație. E clar că ceva trebuie schimbat dacă ai pierdut de patru ori la rând.

Am spus că există personalități de stânga în România în diverse funcții publice sau nu, poate putem crea în statut o posibilitate că PSD să susțină o asemenea personalitate. Eu m-am gândit la anumite principii, nu la persoane”.

