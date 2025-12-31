Connect with us

Cum poți scăpa de mahmureală după ce ai băut de Revelion

Cum poți scăpa de mahmureală după ce ai băut de Revelion: Noaptea dintre ani vine, de multe ori, cu mese bogate, nopți lungi și pahare ridicate în cinstea noului an.

A doua zi însă, distracția se poate transforma rapid în mahmureală: dureri de cap, greață, oboseală și senzația generală de disconfort.

Consumul excesiv de alcool deshidratează organismul, irită stomacul, scade nivelul de zahăr din sânge și afectează somnul.

Toate acestea contribuie la starea neplăcută de a doua zi.

Vestea bună este că există soluții simple și eficiente pentru a-ți reveni mai repede.

Deși nu există un remediu miraculos care să o facă să dispară instant, organismul se poate reface mai repede dacă îi oferim ceea ce are nevoie.

Cum poți scăpa de mahmureală după ce ai băut de Revelion

Apa este cel mai important „remediu”, așa că hidratează-te cât mai mult. Bea apă plată, chiar dacă nu îți este sete. Ceaiurile (mentă, mușețel, ghimbir) calmează stomacul.

În primul rând, mahmureala este strâns legată de deshidratare. Alcoolul elimină apa din corp și dezechilibrează nivelul electroliților, motiv pentru care hidratarea devine esențială.

Apa băută în cantități mici și dese ajută organismul să se curețe mai rapid de toxine. Ceaiurile calde, în special cele de mentă, mușețel sau ghimbir, pot calma stomacul și pot reduce senzația de greață.

Mulți oameni simt nevoia de cafea, însă aceasta poate accentua deshidratarea și irita stomacul, așa că este mai bine să fie consumată doar după ce starea generală începe să se amelioreze.

Alimentația joacă și ea un rol important în recuperare. Chiar dacă pofta de mâncare lipsește, organismul are nevoie de nutrienți pentru a-și reveni.

Mâncărurile ușoare, precum supele sau ciorbele calde, sunt ideale deoarece hidratează și refac sărurile pierdute.

Ouăle, pâinea prăjită sau bananele pot ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la reducerea stării de slăbiciune.

Este indicat să fie evitate alimentele grase sau foarte condimentate, care pot agrava iritația stomacului.

Odihna este un alt factor esențial. Alcoolul afectează calitatea somnului, chiar dacă pare că ajută la adormire.

De aceea, a doua zi este important să îți permiți timp pentru relaxare și refacere. Somnul, liniștea și o plimbare ușoară în aer liber pot contribui la îmbunătățirea stării generale, fără a solicita excesiv organismul.

Pentru durerile de cap sau cele musculare, unele persoane apelează la analgezice, însă acestea trebuie folosite cu prudență.

Paracetamolul sau ibuprofenul pot fi utile, dar doar după ce alcoolul a fost eliminat din organism, pentru a evita suprasolicitarea ficatului sau iritarea stomacului.

Este important de evitat combinațiile de medicamente și alcool, chiar și în cantități mici.

Există și mituri legate de „leacurile” pentru mahmureală, precum consumul unui alt pahar de alcool dimineața.

Deși poate părea că ameliorează temporar simptomele, această soluție nu face decât să amâne recuperarea și să prelungească disconfortul. Organismul are nevoie de pauză, nu de o nouă doză de alcool.

În cele din urmă, mahmureala este un semnal clar că organismul a fost suprasolicitat. Ascultarea acestui semnal și oferirea timpului necesar pentru refacere sunt cele mai bune soluții.

Cu hidratare, alimentație ușoară și odihnă, starea de bine revine treptat, iar începutul noului an poate fi întâmpinat cu mai multă energie și claritate.

