Aiud

Cum se face deszăpezirea la Aiud și la Blaj: Deținuți voluntari din penitenciar și zăpadă scoasă în afara orașului

Publicat

acum O oră

Cum se face deszăpezirea la Aiud și la Blaj: Deținuți de la Penitenciarul Aiud au intervenit luni, alături de beneficiari de ajutor social și angajați ai Primăriei Aiud, la deszăpezirea trotuarelor, parcărilor, podurilor și zonelor pietonale din municipiu.

„Continuăm intervențiile de deszăpezire ca urmare a ninsorilor din noaptea trecută și din această dimineață. În prezent, acționăm cu trei utilaje de deszăpezire dotate cu lamă și sărăriță, precum și cu alte două utilaje care împrăștie material antiderapant.

Pentru curățarea trotuarelor, parcărilor, podurilor și a zonelor pietonale am mobilizat peste 60 de persoane aflate în teren – angajați ai SPAPL, beneficiari de ajutor social și persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Aiud – care intervin simultan în mai multe zone ale orașului”, a anunțat Primăria Aiud pe Facebook.

Toate lucrările de deszăpezire se desfășoară în regie proprie, cu sprijinul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local și cu ajutor voluntar din partea Penitenciarului Aiud, precizează reprezentanții administrației locale, citați de Agerpres.

Și în municipiul Blaj, deszăpezirea se face în regie proprie, cu angajații Primăriei.

„Această soluție ne permite să economisim peste un milion de lei anual, bani redirecționați către cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene derulate de Primăria Blaj”, a explicat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Edilul a transmis că angajații Serviciului Public au reușit să aducă luni drumul „la negru” pe majoritatea arterelor principale.

„Zăpada a fost transportată în afara orașului. Așa vom proceda și în continuare”, a menționat primarul.

El a adăugat că au fost comandate „încă patru camioane de sare” de la Salina Dej, pentru a avea stocurile necesare, deoarece prognoza anunță noi ninsori abundente.

Până luni, la ora 20:00, întreg județul Alba se află sub o avertizare meteorologică de Cod Galben, ce vizează precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

