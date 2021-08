Cum se sărbătorea 23 august la Alba Iulia și în țară. Amintiri din Epoca de Aur: ”Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”

La doar două săptămâni după victoria în openul internaţional de seniori de la Piteşti, marea speranţă a şahului juvenil românesc, Andrei Negrean, a obţinut un alt succes de prestigiu.

Juniorul în vârstă de 9 ani, legitimat la Clubul Central de Şah Bucureşti şi al cărui tată, Marius Negrean, este din Cugir a reuşit să se impună categoric în Campionatul Uniunii Europene, categoria juniori sub 10 ani, desfăşurat în perioada 14-22 august la Koutynad Desnou (Cehia), totalizând 8 puncte în cele 9 jocuri jucate (7 victorii şi 2 remize), cu un punct şi jumătate mai mult decât următorii doi clasaţi – Danail Popzafirov (Bulgaria) şi Filip Kulich (Slovacia).

După ce a făcut primii paşi în şah sub îndrumarea antrenorului Tudor Ristea, Andrei a mai studiat şahul cu Christiansen Sava, iar în prezent studiază sub îndrumarea soţilor Luminiţa şi IonuţCosma, iar ocazional cu Cristian Ionescu, toţi antrenori foarte apreciaţi în şahul românesc.

De victoria lui Andrei s-au bucurat şi de această dată rudele, prietenii şi fanii săi din judeţul Alba, unde Andrei este aşteptat să participe în lunile următoare la mai multe turnee şi activităţi şahiste.

Pe lângă aurul câştigat de Andrei Negreanu, delegaţiaRomâniei a mai obţinut două medalii de aur prin Vladimir Sofronie, la categoria copii sub 8 ani, şi Ariana Bădică, la categoria fete sub 10 ani, şi trei medalii de argint prin Emma Creţescu la categoria fete sub 8 ani, Iosif Ciocani la categoria juniori sub 14 ani, respectiv Ioana Chicăroşie, la categoria junioare sub 14 ani.

Este interesant de menţionat că primul titlul de campion al Uniunii Europene obţinut de un român a fost în 2008, când albaiulianul Mihnea Costachi se impunea la Murek (Austria) la categoria copii sub 8 ani. Asemănările între cei doi juniori nu se opresc aici, fiindcă Mihnea este şi el pe jumătate cugirean, mama lui fiind originară din Cugir.