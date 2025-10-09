Abrud
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru vânzare concentrat de cupru uscat
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Abrudacum 3 minute
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția de AUTOBASCULANTE – două bucăți
Evenimentacum 33 de minute
Apel pentru donare de sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupele A negativ și AB pozitiv
Abrudacum O oră
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru vânzare concentrat de cupru uscat
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum o săptămână
VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA
Administrațieacum 15 ore
Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Administrațieacum 16 ore
Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE
Actualitateacum 11 ore
Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 13 ore
Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE
Evenimentacum 13 ore
Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 3 zile
Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ
Evenimentacum 21 de ore
David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 23 de ore
CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT
Evenimentacum 10 ore
Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
Evenimentacum 11 ore
Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE
Educațieacum 12 ore
Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 17 ore
18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie