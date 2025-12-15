Connect with us

FOTO: Noua Dacia C-Neo, suprinsă în teste pe Autostrada A10, lângă Alba Iulia

acum 2 ore

Noua Dacia C-Neo, model care urmează să fie lansat în 2026, a fost surprinsă recent în teste pe Autostrada A10, lângă Alba Iulia. Trei mașini prototip, acoperite cu folie de camuflaj, au fost fotografiate în timp ce se aflau într-un spațiu de servicii de pe Autostrada A10, în zona localității Oarda, lângă Alba Iulia.

Noul break-crossover are o lunetă cu un unghi destul de înclinat, similar cu Audi A6 Allroad și va completa gama constructorului românesc în segmentul C. Partea frontală păstrează ADN-ul Dacia, cu linii pătrățoase și o grilă aproape verticală care conferă mașinii un aspect robust. Farurile înguste și masca frontală se inspiră din modelele Bigster și Duster, incluzând o admisie de aer proeminentă care subliniază caracterul său crossover.

Un detaliu interesant îl reprezintă posibila utilizare a materialului Starkle, brevetat de Dacia, pe aripi și praguri. Acest material conține elemente reciclate și face parte din strategia producătorului de a integra soluții sustenabile în construcția vehiculelor sale.

Elementul care atrage cel mai mult atenția este linia lunetei, destul de agresivă și aproape de tip coupe. Această abordare fastback nu este tipică unui break clasic și conferă mașinii un profil dinamic, apropiindu-se de designul unor modele premium din gama Audi. Este o alegere îndrăzneață din partea Dacia, care încearcă să îmbine practicitatea unui break cu eleganța unui coupe.

Partea posterioară prezintă stopuri amplasate sus, pe șoldurile mașinii, având o formă pătrățoasă și îngustă, în linie cu tendințele actuale de design ale mărcii.

sursa foto: AutoreportRO

