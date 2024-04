Deputatul de Alba Daniel Rusu (fost AUR), obligat la despăgubiri și scuze față de primărița din Șpring, pentru o postare online

Daniel Gheorghe Rusu, ajuns deputat de Alba din partea AUR, trebuie să îi ceară public scuze actualului primar din Șpring, Iulia Stănilă. Pe lângă scuze, Rusu, mai trebuie să îi plătească 15.000 de lei daune morale.

Pentru a se apăra, în instanță, Rusu a spus că persoane necunoscute i-au spart contul de Facebook și au scris mesajele împotriva Iuliei Stănilă. Însă, magistrații nu au admis apărarea deputatului.

Rusu care a trecut prin cinci partide până în prezent este acum în Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban. De asemenea, recent a fost trimis în judecată de DNA Alba Iulia pentru abuz în serviciu. Dosarul este la ÎCCJ, în cameră preliminară.

Stănilă l-a dat în judecată pe Rusu, în urmă cu 2 ani în 2022, după ce deputatul a spus într-un video pe Facebook că acesta are trei dosare penale. În data de 4 aprilie 2024, Rusu a pierdut apelul la Tribunalul Alba.

Valuri de jigniri pe Facebook

Rusu după ce a pierdut alegerile în fața lui Stănilă, pentru primăria Șpring a început un val de jigniri la adresa acesteia. A jignit-o în repetate rânduri, atât pe ea cât și pe familia ei.

Însă, motivul pentru care a fost dat în judecată de Stănilă este o afirmație făcută pe Facebook.

Deputatul a spus că Iulia Stănilă are trei dosare penale.

”(…) La ea are deocamdată trei dosare penale și a trecut un an de zile. E greu, eu nu am făcut nici măcar un dosar penal, nu i-am făcut nici măcar o plângere, deși am motive slavă Domnului, dar încă odată eu mi-ași dori să îngrop aceasă secure a războiului”, a declarat deputatul AUR Alba, Daniel Gheorghe Rusu, în materialul video postat pe pagina sa de Facebook, în data de 18 decembrie 2021.

Cum s-a apărat în fața instanței

Când a ajuns în fața magistraților Rusu a spus că nu el a postat link-urile respective ci că i-a fost spart contul de Facebook. Apoi a făcut și afirmații contradictorii. Deși a spus că i-a fost spart contul, a relatat că nu a vrut să îi lezeze imaginea ci să ”arate adevărul și să își crească popularitatea”.

”Apărările pârâtului formulate prin întâmpinare cum că i-a fost spart contul de Facebook și că au fost postate mai multe mesaje și distribuite link-uri nu pot fi reținute.

Cont spart pe Facebook

Pe de o parte pârâtul nu a făcut dovada celor afirmate iar pe de altă parte din declarațiile martorilor audiațrezultă că pârâtul a scris acele postări pe pagina sa de Facebook.

În legătură cu postările de pe contul de Facebook pârâtul face susțineri contradictorii.

Declarații contradictorii

Deși susține că i-a fost spart contul și postările nu îi aparțin, în răspunsul la întrebarea 8 din interogatoriu, întrebat fiind dacă a încercat să îi păteze imaginea reclamantei prin intermediul rețelei Facebook, acesta recunoaște că a postat diverse afirmații privind-o pe reclamantă, și arată că ”Nu. Am încercat să arăt adevărul și să îmi cresc popularitatea. Nu am dorit să îi lezez imaginea”.

Totodată, în ședința de judecată din data de 17.01.2023 se afirmă că ar fi fals contul pârâtului de pe Facebook”, au notat magistrații.

Decizia Tribunalului Alba

După ce a pierdut la instanța de fond, Judecătoria Sebeș, în data de 29 martie 2023, apelul a fost respins de magistrații Tribunalului Alba.

”Admite excepţia tardivităţii apelului, invocată de intimată. Respinge ca tardiv apelul declarat de către apelantul RUSU DANIEL GHEORGHE, împotriva sentinţei civile nr.120/2023 pronunţată de Judecătoria Sebeş, în dosarul nr. 787/298/2022, în contradictoriu cu intimata IULIA STĂNILĂ”, a decis instanța.

Sentința este cu recurs în 30 de zile.

