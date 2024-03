VIDEO Prima conferință a Dreptei Unite Alba: Un deputat fost AUR, condamnat penal și trecut prin 5 partide, alături de USR si PMP

Alianța Dreapta Unită filiala Alba a avut vineri, 1 martie, prima conferință de presă oficială. Cei trei președinți ai partidelor din alianță la nivel local, Beniamin Todosiu (USR), Daniel Gheorghe Rusu (Forța Dreptei) și Clement Negruț (PMP) au făcut scurte declarații.

Situația în alianță, la nivel local, este una cel puțin ciudată. Din cauza faptului că președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, este obligat de la nivel central să facă alianță cu deputatul Daniel Gheorghe Rusu ales pe listele AUR, condamnat la o amendă penală de 40.000 de lei în 2022, și recent trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu.

Reporterul alba24.ro l-a întrebat pe președintele USR Alba cum comentează situația, din punct de vedere al principiilor cu care partidul și-a câștigat notorietate: fără colaborări cu traseiști politici și colaborări cu politicieni condamnați penal sau cercetați penal.

La întrebări a răspuns președintele USR Alba, dar și noul coleg de alianță, Daniel Rusu.

Răspunsurile date de cei doi deputați pot fi ascultate în video-ul de mai jos.

Despre traseiști politici și alianța cu un fost membru AUR

Reporterul alba24.ro l-a întrebat pe președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, cum comentează faptul că a ajuns într-o alianță cu Daniel Gheorghe Rusu. În condițiile în care Rusu a schimbat mai multe partide politice de-a lungul vremii (PNL, ALDE, AUR, AD și Forța Dreptei).

De asemenea, cum comentează faptul că a ajuns coleg cu un fost membru AUR, partid cu care USR se află într-un conflict deschis.



”În 2020 am candidat cu o platformă clară: oameni noi în politică. Am testat acest lucru și rezultatele le-am văzut. Am văzut însă că dacă căutăm oameni care au mai făcut politică și au experiență politică, reușim să avem și rezultate. (…)

Am văzut că trebuie să existe o mixtiune între ceea ce noi vrem și partea asta politică. Faptul că sunt persoane, care au mai făcut politică și în momentul de față spun stop PNL și PSD și vor să se alăture proiectului nostru, sunt binevenite.

Faptul că au avut un alt parcurs politic în trecut este pur și simplu, până la urmă ei trebuie să explice acel parcurs, nu este al meu. (…)”, a declarat Todosiu.

Ce mai înseamnă sloganul USR ”Fără penali în funcții publice” , în Alianța Dreapta Unită

Reporterul alba24.ro l-a mai întrebat pe deputatul Todosiu cum se mai raportează la sloganul USR, ”Fără penali în funcții publice”. Asta în contextul în care deputatul Daniel Gheorghe Rusu a fost condamnat la o amendă penală de 40.000 de lei și de asemenea este trimis în judecată pentru fapte de corupție.

Deputatul a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu. Acesta este acuzat de fapte de abuz în serviciu. Faptele ar fi fost comise de acesta când era primar al comunei Șpring.

”Eu am avut discuție cu domnul Rusu, mie mi-a explicat foarte clar, uite este astăzi aici și vă poate lămuri și pe dumneavoastră liniștit, în așa fel încât lumea să fie împăcată că în Alianța Dreapta Unită nu se găsesc milioane în portbagajele politicienilor, nu facem fapte de corupție și nu suntem oameni pătați”, a spus Beniamin Todosiu, care apoi l-a invitat pe Daniel Gheorghe Rusu să continue.

Daniel Gheorghe Rusu: Nu sunt trimis în judecată

Daniel Gheorghen Rusu a declarat că el nu este trimis în judecată, ci că dosarul se află în ”cameră de consiliu”.

”Nu e nevoie să mă apăr, pentru că sunteți într-o mare eroare. În primul rând, nu sunt trimis în judecată, am văzut că presa a preluat, îmi pare rău, încă odată vă spun, puteți să vă uitați și pe site, peste tot, nu sunt trimis în judecată. (…)

(…) când te pui cu puterea ți se instrumentează fel și fel de dosare, am avut patru dosare, am fost cel mai linșat politician, din județul Alba, probabil pentru felul meu de a fi și de a nu pleca capul în fața celor care mi-au propus fel și fel de lucruri.

Dosarul se află într-adevăr în camera de consiliu, care se va proceda în data de 6 martie, se va hotărî dacă se va trimite în judecată sau dacă nu se va trimite în judecată”, a spus Daniel Gheorghe Rusu.

Trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, a fost trimis în judecată, în data de 4 ianuarie 2024, de procurorii DNA pentru abuz în serviciu. Acesta este acuzat de fapte de abuz în serviciu. Faptele ar fi fost comise de acesta când era primar al comunei Șpring.

De asemenea, trimis în judecată mai este un administrator de firmă, dar și firma acestuia.

Rusu a fost trimis în judecată de DNA Alba Iulia, joi, 4 ianuarie 2024. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Condamnat la o amendă penală

Rusu a fost condamnat definitiv, prin hotărâre la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), la plata unei amenzi penale în valoare de 40.000 de lei. Soluția instanței, care a judecat apelul, a fost pronunțată pe 21 noiembrie 2022.

Acesta a fost judecat pentru compromiterea intereselor justiţiei, după ce într-o transmisiune live pe Facebook, Rusu a prezentat o ordonanță și numele unor persoane care erau urmărite de către procurori, o ordonanță emisă de Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, care era adresată Primăriei Șpring.

Potrivit rechizitoriului, emisiunea live a avut loc în data de 25 septembrie 2020. Mai precis, documentul prezentat se referea la cercetări efecuate cu privire la prezenţa unor persoane pe teritoriul comunei, care ar fi fost aduse special pentru votul la alegerile locale.

Candiați comuni la alegerile locale și europarlamentare

Alianța Dreapta Unită Alba a precizat că va merge împreună la alegerile locale și europarlamentare, în județul Alba. De asemenea, aceștia au spus că vor avea candidați în toate UAT-urile din județ.

Momentan, nu au anunțat încă un candidat pentru Primăria Alba Iulia.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News