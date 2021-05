Din 21 mai începe programul ”LITORALUL PENTRU TOȚI”: Zeci de hoteluri oferă cazare la prețuri cu 65% mai mici decât cele normale

OMS propune ca viteza de circulație în interiorul orașelor să fie limitată la 30 de kilometri pe oră, din cauza numărului mare de accidente grave cauzate de viteză.

Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a propus o limită de 30 de km/h în orașe, iar pentru țările care folosesc sistemul imperial, precum SUA, o limitare de 20 de mile (32,2 km) pe oră, potrivit aplicației Biziday.

Pe lângă stabilirea limitelor de viteză, recomandările OMS țin și de construcția unor drumuri care descurajează viteza și calmează traficul și de conștientizarea pericolelor de către participanții la trafic.

5 actions to make #StreetsForLife:

1⃣ Build roads to include features that calm traffic

2⃣ Establish speed limits

3⃣ Enforce speed limits

4⃣ Install in-vehicle technologies

5⃣ Raise awareness about the dangers of speeding

👉https://t.co/59ebyyY79x #RoadSafety #Love30 pic.twitter.com/aafxly5sw5

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 18, 2021