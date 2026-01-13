Connect with us

Câmpeni

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților

Publicat

acum 30 de minute

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților, a fost spusă de reprezentanții IPJ Alba, într-o postare pe contul instituțional de Facebook. 

Născută și crescută în inima Munților Apuseni, în localitatea Vadu Moților, Anamaria a știut încă din copilărie ce drum își dorește să urmeze.

Visul de a deveni polițistă a prins contur devreme, iar atunci când a venit momentul decisiv, nu a ezitat: s-a înscris la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 2023.

După finalizarea studiilor, alegerea a fost una firească. Anamaria și-a dorit să revină acasă, în locurile în care visul său a prins viață.

Drumul nu a fost lipsit de dificultăți, însă sprijinul familiei și legătura puternică cu locurile natale au fost reperele care i-au ghidat pașii.

Astăzi, tânăra care, odinioară, visa să îmbrace uniforma de polițist își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție Arieșeni, acolo unde contribuie zilnic la siguranța comunității din care face parte.

„Am ales să devin polițistă pentru că mi-a plăcut întotdeauna să ajut, să fiu de folos societății și să contribui la siguranța oamenilor.

Drumul spre îndeplinirea acestui vis nu a fost deloc ușor, dar obstacolele întâmpinate m-au făcut mai puternică, mai răbdătoare și mai hotărâtă.

Dacă îți dorești cu adevărat să îți atingi obiectivele, nu trebuie să renunți”, spune Anamaria.

Pentru ea, profesia de polițist presupune responsabilitate, corectitudine și curaj, dar și spirit de observație și bune abilități de comunicare.

Este o meserie pe care o vede ca pe o misiune în slujba societății, menită să asigure aplicarea legii, menținerea ordinii publice și protejarea drepturilor cetățenilor.

Povestea Anamariei este un exemplu despre determinare, vocație și atașamentul față de comunitate, demonstrând că uneori drumul către împlinire profesională duce chiar înapoi acasă, precizează colegii ei, pe Facebook.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Câmpeniacum 30 de minute

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Evenimentacum 40 de minute

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum O oră

Reacția Bisericii Ortodoxe la proiectul privind legalizarea prostituției: ”O inițiativă incompatibilă cu învățătura creștină”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 2 zile

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Economieacum 17 ore

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum O oră

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 4 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 30 de minute

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Evenimentacum 2 ore

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 40 de minute

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie