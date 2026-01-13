Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților, a fost spusă de reprezentanții IPJ Alba, într-o postare pe contul instituțional de Facebook.

Născută și crescută în inima Munților Apuseni, în localitatea Vadu Moților, Anamaria a știut încă din copilărie ce drum își dorește să urmeze.

Visul de a deveni polițistă a prins contur devreme, iar atunci când a venit momentul decisiv, nu a ezitat: s-a înscris la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 2023.

După finalizarea studiilor, alegerea a fost una firească. Anamaria și-a dorit să revină acasă, în locurile în care visul său a prins viață.

Drumul nu a fost lipsit de dificultăți, însă sprijinul familiei și legătura puternică cu locurile natale au fost reperele care i-au ghidat pașii.

Astăzi, tânăra care, odinioară, visa să îmbrace uniforma de polițist își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție Arieșeni, acolo unde contribuie zilnic la siguranța comunității din care face parte.

„Am ales să devin polițistă pentru că mi-a plăcut întotdeauna să ajut, să fiu de folos societății și să contribui la siguranța oamenilor.

Drumul spre îndeplinirea acestui vis nu a fost deloc ușor, dar obstacolele întâmpinate m-au făcut mai puternică, mai răbdătoare și mai hotărâtă.

Dacă îți dorești cu adevărat să îți atingi obiectivele, nu trebuie să renunți”, spune Anamaria.

Pentru ea, profesia de polițist presupune responsabilitate, corectitudine și curaj, dar și spirit de observație și bune abilități de comunicare.

Este o meserie pe care o vede ca pe o misiune în slujba societății, menită să asigure aplicarea legii, menținerea ordinii publice și protejarea drepturilor cetățenilor.

Povestea Anamariei este un exemplu despre determinare, vocație și atașamentul față de comunitate, demonstrând că uneori drumul către împlinire profesională duce chiar înapoi acasă, precizează colegii ei, pe Facebook.

