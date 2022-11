DOCUMENT: Guvernul reglementează parțial piața de energie electrică până în 2025. Ordonanța, adoptată vineri

De mulți ani, în România se duce un ”adevărat război” între deținătorii de detectoare de metale (detectoriști) și arheologi.

Fiecare consideră că este îndreptățit să își exercite activitatea, iar cazurile în care aceștia ajung să colaboreze sunt rare.

Două astfel de cazuri s-au petrecut recent pe teritoriul județului Alba, unde doi detectoriști au predat statului două tezaure numismatice, tezaure pe care le-au descoperit.

Pe de o parte sunt arheologii care au în spate ani de studiu și de practică academică, iar pe de altă parte sunt detectoriștii care fac asta fie din pasiune, fie din punct de vedere financiar.

Joi, 10 noiembrie, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia au fost prezenți reprezentanți din ambele tabere, pentru a prezenta două tezaure de monede antice, descoperite cu ajutorul detectoarelor de metale și datate de arheologi, în linii mari o colaborare.

În total, la nivel național, în România sunt undeva la peste 22.000 de detectoriști, în jur de 1000 de arheologi și 5 polițiști de patrimoniu, au precizat cei prezenți la conferința de presă.

”Detecția de metale înseamnă găsirea unor piese fără a fi precizat contextul arheologic…Personal nu sunt de acord cu detecția metalelor.

Nu putem să reducem arheologia la descoperirea unor piese, dar astăzi am venit în fața dumneavoastră cu două situații fericite”, a precizat în timpul conferinței de presă, George Bounegru, arheolog al muzeului.

Este vorba despre două tezaure găsite la Noșlac și la Jidvei.

La Noșlac, Ocna Mureș, a fost descoperit un tezaur format din monede romane de argint pe un teren agricol din apropierea orașului, iar la Jidvei, într-o pădure a fost descoperit un tezaur dacic, vechi de peste 2000 de ani.

Pentru a deține un detector de metale este nevoie de o autorizație. În rest detectoriștii nu au nevoie de alt ceva pentru a folosi aparatul.

În caz că în timp ce ies la detecție găsesc un artefact, un obiect vechi sau, cum a fost în cazurile de mai sus un adevarat tezaur, aceștia sunt obligați anunțe autoritățile locale.

Apoi de la nivel local, autoritățile anunță reprezentații muzeului din județul respectiv și reprezentații poliției județene.

Bani primiți din partea statului, versus ”piața neagră”

Pentru cei care predau autorităților bunurile găsite, statul plătește pe detectorist cu 30% din valoarea pe care o are bunul găsit, sau 45 % dacă are o importanță mai mare, adică dacă este din categoria ”tezaur”

Însă sumele de bani trebuie să fie plătite din bugetul primăriei, iar în unele cazuri acest lucru poate fi o adevărată problemă.

Dacă detectoristul nu predă bunurile comite o infracțiune și dacă este prins se poate alege cu dosar penal.

Însă dacă scapă și vinde bunurile pe ”piața neagră” a colecționarilor de artefacte și obiecte istorice, poate obține o sumă mult mai mare decât cea oferită de stat și mult mai repede.

Pe partea de penal intervin polițiștii de patrimoniu, însă este aproape imposibil să poată controla situația.

Colaborare între detectoriști și arheologi

Detectoristul care a descoperit tezaurul de la Ocna Mureș, Csaba Kolozsvari a predat până în prezent de 11 ori bunuri găsite prin detecție.

Acesta este pasionat de detecția de metale și de istorie. Utilizează detectorul de metale de un an, iar la sfârșitul lunii octombrie a descoperit un tezaur format din monede din perioada romană.

”Tezaurul a fost descoperit pe un teren agricol. Era pe o suprafață deja arată. Am găsit în primă fază două monede la distanță foarte mică.

Am mai insistat, am mai găsit oarecum locul sursă și în acel moment m-am oprit și am anunțat autoritățile.

Ințial am descoperit 60, pe care le-am și predat a doua zi, după care de la 60 până la 109 monede au fost descoperite de arheolog”, a precizat Csaba Kolozsvari.

Un alt tezaur a fost descoperit întâmplător într-o pădure de pe raza comunei Jidvei. Este vorba despre un tezaur monetar vechi de aproximativ 2.000 de ani.

Potrivit Dr. Cristian Găzdac, numismat, Cercetător Științific Institutul de Arheologie și Istoria Artei, AcademiaRomână, Cluj-Napoca, tezaurul de la Jidvei ar putea fi evaluat de la 300 la 2000 de euro fiecare piesă.

Cel de la Ocna Mureș ar putea fi evaluat la 60 de euro piesa.

În ambele cazuri, fiind tezaur, cei doi detectoriști care au făcut descoperirea trebuie să primeasă din partea autorităților locale 45% din valoarea obiectelor, asta după ce vor fi evaluate.