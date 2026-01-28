VIDEO: Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026. Precizările făcute de ministrul Mediului

Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul de finanțare pentru panouri solare, Casa Verde - Fotovoltaice, ar putea fi suspendat anul acesta.

Potrivit acesteia, fondurile disponibile urmează cel mai probabil să fie redirecționate pentru finanţarea unor proiecte derulate din bani europeni şi care au început deja.

Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026

Ministrul Mediului a făcut clarificări importante marți seara, la Euronews România, referitoare la viitorul programului Casa Verde - Fotovoltaice.

„În primul rând, aş vrea să clarific că astăzi nu avem bugetul aprobat de la AFM, deci noi nu ştim dacă va exista un val 2. Nu ştim dacă va întârzia pentru că noi nu ştim dacă va exista, în acest moment, acest proiect anul acesta. Asta vom şti imediat după ce se va discuta bugetul şi după ce vom lua o decizie şi pe bugetul din AFM”, a precizat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) este format din două surse:

veniturile din taxele de poluare

veniturile provenite din vânzarea de certificate verzi

Potrivit ministrlui Mediului, bugetul din taxe se poate folosi pe orice proiect gândit de către AFM, în timp ce bugetul provenit din certificate poate fi folosit doar pentru proiecte care au ca scop reducerea de emisii.

Prioritizarea proiectelor din PNRR

„Acum avem proiectul cu Rabla, de exemplu, care era foarte popular, mergea din banii din certificate pentru că era un proiect care reducea emisiile. Întrebarea este: în anul 2026 avem proiecte mult mai importante începute deja, cu un plan de implementare deja făcut, care ar avea nevoie de bani şi care reduc emisiile?

Şi răspunsul, conform Administraţiei Fondului pentru Mediu, este că da, avem o parte din proiectele din PNRR care nu au mai putut să rămână să fie finanţate, centrele de aport voluntar, fabricile de reciclare, care se încadrează pe criterii conform analizei pe care au făcut-o dumnealor, pentru că ei au toate datele şi ei fac aceste analize şi au venit şi au spus public că se pot încadra la aceste condiţii.

Şi atunci discuţia este: anul acesta noi ne permitem să ducem banii pe Rabla sau suntem forţaţi, obligaţi cu o responsabilitate uriaşă să terminăm nişte proiecte de infrastructură critice care au început deja, deci lucrările există, sunt începute deja, le finalizăm pe acestea? Şi răspunsul este: cel mai probabil vom prioritiza finalizarea proiectelor din PNRR care nu au mai avut bani din fonduri europene, dar au fost mutate pe zona aceasta”, a mai explicat ministrul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News