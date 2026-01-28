Connect with us

Eveniment

VIDEO: Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026. Precizările făcute de ministrul Mediului

Publicat

acum O oră

Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul de finanțare pentru panouri solare, Casa Verde - Fotovoltaice, ar putea fi suspendat anul acesta.

Potrivit acesteia, fondurile disponibile urmează cel mai probabil să fie redirecționate pentru finanţarea unor proiecte derulate din bani europeni şi care au început deja.

Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026

Ministrul Mediului a făcut clarificări importante marți seara, la Euronews România, referitoare la viitorul programului Casa Verde - Fotovoltaice.

YouTube video

„În primul rând, aş vrea să clarific că astăzi nu avem bugetul aprobat de la AFM, deci noi nu ştim dacă va exista un val 2. Nu ştim dacă va întârzia pentru că noi nu ştim dacă va exista, în acest moment, acest proiect anul acesta. Asta vom şti imediat după ce se va discuta bugetul şi după ce vom lua o decizie şi pe bugetul din AFM”, a precizat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) este format din două surse:

  • veniturile din taxele de poluare
  • veniturile provenite din vânzarea de certificate verzi

Potrivit ministrlui Mediului, bugetul din taxe se poate folosi pe orice proiect gândit de către AFM, în timp ce bugetul provenit din certificate poate fi folosit doar pentru proiecte care au ca scop reducerea de emisii.

Prioritizarea proiectelor din PNRR

„Acum avem proiectul cu Rabla, de exemplu, care era foarte popular, mergea din banii din certificate pentru că era un proiect care reducea emisiile. Întrebarea este: în anul 2026 avem proiecte mult mai importante începute deja, cu un plan de implementare deja făcut, care ar avea nevoie de bani şi care reduc emisiile?

Şi răspunsul, conform Administraţiei Fondului pentru Mediu, este că da, avem o parte din proiectele din PNRR care nu au mai putut să rămână să fie finanţate, centrele de aport voluntar, fabricile de reciclare, care se încadrează pe criterii conform analizei pe care au făcut-o dumnealor, pentru că ei au toate datele şi ei fac aceste analize şi au venit şi au spus public că se pot încadra la aceste condiţii.

Şi atunci discuţia este: anul acesta noi ne permitem să ducem banii pe Rabla sau suntem forţaţi, obligaţi cu o responsabilitate uriaşă să terminăm nişte proiecte de infrastructură critice care au început deja, deci lucrările există, sunt începute deja, le finalizăm pe acestea? Şi răspunsul este: cel mai probabil vom prioritiza finalizarea proiectelor din PNRR care nu au mai avut bani din fonduri europene, dar au fost mutate pe zona aceasta”, a mai explicat ministrul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 2 minute

Mai multe străzi din Aiud au rămas temporar fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea. Precizările Apa CTTA
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 42 de minute

Minorii sub 16 ani ar putea fi restricționați online. Ministerul Justiției analizează modificarea Codului Penal
Evenimentacum O oră

VIDEO: Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendat în 2026. Precizările făcute de ministrul Mediului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 22 de ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 2 zile

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 13 ore

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Evenimentacum 2 zile

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale
WhatsApp
Evenimentacum 24 de ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 2 zile

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 3 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie