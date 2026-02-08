Doi tineri s-au luat la bătaie într-o benzinărie din Alba Iulia. Au fost reținuți de polițiști

Doi tineri s-au luat la bătaie într-o benzinărie din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 20 și 27 de ani, din comuna Sântimbru, respectiv municipiul Sebeș.

Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 6/7 februarie 2026, în jurul orei 02.00, în timp ce se aflau în incinta unei benzinării din municipiul Alba Iulia, s-ar fi agresat reciproc, în urma unui conflict spontan.

Cercetările sunt continuate, au transmis polițiștii.

