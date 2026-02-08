Ce pățești dacă refuzi prelevarea de mostre biologice. Șofer din Alba, reținut de polițiști: a lovit un gard și mirosea a alcool

Ce pățești dacă refuzi prelevarea de mostre biologice și ai fost prins băut: Reprezentanții IPJ Alba au transmis că polițiștii Postului de Poliție Bistra au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ganea din comuna Bistra, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

Au rezultat doar pagube materiale, dar polițiștii și-au dat seama că pmul băuse.

”Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat bărbatului acordul în vederea testării cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice, însă acesta a refuzat” au transmis reprezentanții instituției.

Bărbatul a fost reținut și s-a ales cu dosar penal.

Ce pățești dacă refuzi prelevarea de mostre biologice

În România, dacă ești oprit de poliție pentru că se suspectează că ai condus sub influența alcoolului și refuzi prelevarea de mostre biologice (de obicei sânge) la solicitarea organelor de poliție sau cadrelor medicale, există consecințe legale foarte serioase, diferite de simpla refuzare a etilotestului din trafic.

Prelevarea de mostre biologice în acest context înseamnă recoltarea de sânge (și, în unele situații reglementate, urină) într-un spital sau instituție medicală specializată, pentru a determina nivelul de alcool sau al substanțelor psihoactive din organism într-un mod conform cu legea.

Refuzul este o infracțiune penală

Potrivit art. 337 din Codul Penal, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice este infracțiune penală.

Aceasta se aplică indiferent dacă te afli sau nu sub influența alcoolului, atâta timp cât ți-se solicită legal recoltarea probelor.

Pedeapsa prevăzută: în general, închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală.

Această faptă poate fi sancționată chiar și dacă mai târziu nu se poate stabili concret alcoolemia, tocmai pentru că legea incriminează refuzul în sine, nu doar consumul de alcool.

Practic, dacă te întorci pur și simplu acasă după ce poliția ți-a cerut recoltarea probelor și spui că refuzi, riști un dosar penal pentru această infracțiune.

Important:

Refuzul etilotestului în trafic (respingeri inițiale, de exemplu suflat în etilotest) nu este pedepsit ca infracțiune în sine — polițistul te poate duce la recoltare.

Refuzul de a merge la recoltare sau de a permite recoltarea de mostre biologice este penal (Art. 337).

Dacă refuzi să te prezinți sau să permiți prelevarea mostrelor, se întocmește dosar penal pentru Art. 337 – „refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.”

Organele de anchetă vor continua cercetarea penală, iar dosarul poate ajunge în instanță, unde se poate solicita și aplicarea pedepsei cu închisoarea sau cu o amendă, în funcție de circumstanțe.

