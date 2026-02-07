VIDEO: Solistul din Alba, Paul Berghean (PAULL), și-a lansat al doilea videoclip. Cum arată și cum sună ”Ultima încercare”

Paul Berghean, artist independent cunoscut sub numele de scenă PAULL, originar din județul Alba, și-a lansat a doua piesă muzicală, „Ultima încercare”, apărută în luna februarie.

”După debutul cu single-ul „Permanent”, „Ultima încercare” continuă parcursul meu pop și abordează o tematică emoțională, sinceră, inspirată din experiențe reale” a precizat Paul, pentru Alba24.

Piesa interpretată de Paul, este compusă de Sergiu Groza.

Originar din Sebeș, județul Alba, Paul Berghean are 21 de ani și este student la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

”Pentru viitor, îmi doresc să continui să lansez muzică și să mă dezvolt artistic. Vreau să experimentez, să fiu sincer prin piesele mele și să ajung la cât mai mulți oameni care se pot regăsi în mesajele mele” a spus Paul.

