Dosarul în cazul incendiului de la UM Cugir: cercetările continuă ”in rem”. Nicio persoană nu este achetată penal

La patru luni și jumătate de la incendiul produs la Uzina Mecanică din Cugir, cercetările penale se desfășoară în continuare ”in rem” cu privire la fapte. Nicio persoană nu este urmărită penal în acest caz.

O incendiu puternic s-a produs în noaptea de 1/2 august 2025, în jurul orei 1.00, la Uzina Mecanică din Cugir, într-o hală unde era depozitată muniție. A fost afectată o suprafață de 700 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit cu roboți de la distanță din cauza riscului exploziilor în lanț, reușind să stingă focul spre dimineață, fără victime. Au fost distruse cartușe de mitralieră ce urmau să fie livrate, pagubele depășind 400.000 de euro.

În jurul orei 7.00, s-a reușit lichidarea incendiului, care nu s-a extins și care a produs doar pagube materiale.

Incendiul de la UM Cugir. Dosar penal ”in rem”

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, dosarul penal ''se află în faza 'in rem', fiind efectuate cercetări, sub supravegherea unui procuror, de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, raportat la comiterea infracțiunilor de distrugere din culpă (...) și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătatea în muncă (...)''. Precizările au fost făcute de către Parchet, pentru Agerpres.

Potrivit sursei citate, în urmă cu câteva luni, Parchetul a transmis că cercetările în cazul incendiului produs în 2 august 2025 erau efectuate ''in rem'', iar ''în ipoteza în care apar date sau împrejurări noi se poate dispune schimbarea încadrării juridice sau extinderea urmăririi penale''.

Procurorii anunțau în august că în incendiu au fost distruse 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

Persoane audiate, probe ridicate pentru cercetări

În cadrul cercetărilor, au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video și documente de gestiune, de evidență a accesului, documente tehnice și de protecția muncii, instrucțiuni și proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale și echipamente, pentru expertizare.

Din primele constatări, incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.

Cercetările vizează infracțiunile de distrugere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

La stadiul dosarului din august, nu erau indicii cu privire la existența unor acte de sabotaj, preciza Parchetul.

Incendiu fără victime

După producerea incendiului, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul IPJ Alba și specialiști din cadrul Institutului Național Criminalistic din cadrul IGPR. pentru a efectua cercetarea la fața locului, fiind asistați de reprezentanți ai Insemex Petroșani.

Nu au fost înregistrate victime omenești. Angajații fabricii se aflau atunci în concediu.

La UM Cugir se fabrică armament de diverse calibre, pistoale automate și semiautomate de calibru 9 mm, accesorii. Uzina din Cugir a fost înființată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier și Oțel. În 2004, societatea s-a împărțit în UM Cugir și Fabrica de Arme.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News