VIDEO: Incendiu într-o hală a Fabricii de Arme Cugir. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. A fost transmis mesaj RO-Alert

Incendiu într-o hală a Fabricii de Arme Cugir, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Din primele date, incendiul se manifestă într-o hală de depozitare muniție, pe circa 300 mp.

UPDATE, ora 2.05: Potrivit ISU Alba, din informațiile primite de la locul producerii evenimentului, nu erau angajați în hală. Se lucrează pentru stingerea în totalitate a incendiului.

UPDATE, ora 2.15: Este afectată de incendiu o suprafață de aproximativ 700 mp a halei. Se așteaptă sosirea roboților pentru recunoașterea și localizarea incendiului.

UPDATE, ora 2.19: În interiorul zonei afectate de incendiu se aud explozii. Forțele de intervenție sunt amplasate la distanță, în zona de siguranță, pentru protecția personalului.

La fața locului s-au deplasat forțe ISU Alba de la Detașamentul de pompieri Sebeș, Detașamentul de pompieri Alba Iulia și Detașamentul de pompieri Aiud. În total, patru autospeciale de stingere și una de prim-ajutor.



Au fost solicitate în sprijin autospeciale cu roboți din cadrul ISU Mureș și Brașov.

La locul producerii evenimentului se deplasează și forțe din cadrul ISU Hunedoara, cu două autospeciale.

Potrivit IGSU, din primle date, nu este pericol de extindere la hale învecinate și nu sunt victime.

Pentru protecția populației aflată în proximitatea zonei de manifestare a incendiului, a fost trimis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert.

Mesajul RO-Alert: ”ACCIDENT INDUSTRIAL cauzat de producerea unei explozii la UM Cugir cu pericol de degajare substanțe periculoase. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități.

INDUSTRIAL ACCIDENT caused by an explosion at UM Cugir with the possiblity to release of hazardous substances. Avoid the area or move away from the accident site! For your protection, follow the measures proposed by the authorities”

