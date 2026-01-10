Două persoane rănite într-un incendiu izbucnit la o cabană din Bistra, aflată într-o zonă greu accesibilă

Două persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit la o cabană din Bistra, în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă.

Un incendiu izbucnit la o cabană din lemn din satul Runcuri, aparținând comunei Bistra, a mobilizat, miercuri, forțele de intervenție ale Secției de pompieri Câmpeni.

În urma evenimentului, două persoane au fost rănite.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, incendiul a izbucnit la o cabană din lemn, cu o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, aflată într-o zonă greu accesibilă.

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Ca urmare a incendiului, două persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 35 și 37 de ani, au fost preluate de echipajele medicale.

Acestea au suferit arsuri minore și au fost transportate la CPU Câmpeni pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.

