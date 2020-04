DSP Alba ajunge de astăzi la peste 400 de teste pentru coronavirus. Anunțul directorului instituției

Județul Alba depășește miercuri 400 de teste pentru coronavirus, realizate în laboratorul DSP Alba. Anunțul a fost făcut pe contul său de Facebook de către directorul instituției, Alexandru Sinea.

Postarea șefului DSP Alba:

”Astăzi vom depăși cifra de 400 de teste COVID 19 efectuate în Laboratorul DSP Alba de la punerea în funcțiune a liniei Real Time PCR pe care instituția noastră a primit-o în comodat de la USAMV CJ (pana la acel moment fusesera efectuate aprox 120 teste la CJ). Ne mărim constant capacitatea de testare, de la o zi la alta, prioritatea noastră fiind protejarea cadrelor medicale din județ.

Ultima luna a presupus eforturi de ECHIPA a spitalelor din Alba sub coordonarea DSP, a instituțiilor militarizate/deconcentrate (ISU, IPJ, IJJ, SAJ, SMURD, etc), a administrațiilor locale sub coordonarea Consiliului Județean Alba, toate acestea sub îndrumarea Instituției Prefectului Alba.

Nu în ultimul rand, entități private și-au oferit sprijin financiar, iar parlamentarii de Alba au dovedit implicare maxima.

Multumesc tuturor pentru susținere, doar împreună, în ECHIPA putem sa depășim aceste momente dificile și sa protejam pe cei care au grija de noi, CADRELE MEDICALE din județul Alba.”

DSP Alba este prima instituție de acest fel din țară care face propria testare. La acest lucru a contribuit și compania Transavia, care a achiziționat o linie de testare, pe lângă cea pe care o deținea DSP.

