Duminică: Concerte de fanfară desfășurate în aer liber la Sebeș și Petrești

Cel mai tânăr episcop catolic din lume slujește la Blaj. La cei 39 de ani ai săi, Cristian Dumitru Crișan are o bogată experiență în Biserică, la nivel internațional, dar și studii ample la instituții prestigioase din Roma și Paris.

A fost consacrat alături de Călin Ioan Bot la Catedrala Arhiepiscopală Majoră “Sfânta Treime” de la Blaj în data de 21 iunie, într-o ceremonie fără enoriași, desfășurată așa din cauza epidemiei de coronavirus.

Alba24 a stat de vorbă cu Episcopul Cristian, care, cu amabilitate, a fost de acord să răspundă câtorva întrebări.

Reporter: Aș dori să încep prin a vă adresa o întrebare foarte personală. Când și cum ați această chemare spre credință și cum ați decis, dincolo de studiile impresionante (știu că aveți inclusiv un Master la Sorbona) să vă dedicați viața Bisericii?

Episcopul Cristian Crișan: În 1996 am participat la o întâlnire a tineretului catolic organizată la Blaj. Aveam 15 ani și era pentru prima dată când participam la o Sfântă Liturghie animată exclusiv de tineri. Atunci am întâlnit prima dată seminariști în sutană și am înțeles că și eu îmi doresc să urmez acest drum.

R.: Sunteți cel mai tânăr episcop catolic din lume. Ce înseamnă să fii episcop al Bisericii Greco-Catolice din România, ținând cont de toată istoria acestei instituții? Ce presupune această responsabilitate?

Episcopul Cristian Crișan: Este într-adevăr o mare responsabilitate, gândindu-mă la faptul că de trei sute de ani Biserica Unită este pentru poporul nostru o adevărată „fântână a darurilor”, prin Școlile și emulația sa culturală și spirituală, prin jertfa martirilor, prin entuziasmul credincioșilor și al preoților ei.

O Biserică tânără dar cu o misiune clară din partea lui Dumnezeu. De aceea, porțile iadului nu au biruit-o și nu o vor birui.

R.: Ați trăit la Roma, apoi timp de 8 ani ați fost preot al Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Paris, recent ați revenit în județul Alba, la Blaj. A fost grea despărțirea aceste orașe mari și multiculturale, în special de comunitatea de la Paris?

Episcopul Cristian Crișan: După terminarea studiilor la Roma, la Paris am avut șansa să intru în contact cu tot ce reprezintă cultura franceză și cu specificul Bisericii Franței.

A fost efectiv o școală pentru mine. Și mă refer la contactele cu Arhidieceza locală, cu universitățile și cu bibliotecile pariziene, cu lumea academică.

M-am atașat foarte tare de comunitatea de credincioși greco-catolici de acolo. O comunitate compactă, aflată oarecum „între două lumi”: țara mamă și noua patrie adoptivă, Răsărit și Apus.

Într-un fel o sinteză și un simbol a ceea ce este Biserica noastră Română Unită. Aveam credincioși atât din „vechea gardă”, ajunși la Paris în vremuri de restriște, cât și foarte multe familii tinere, o generație nouă, entuziastă, mândră de tradițiile proprii și doritoare să le împărtășească francezilor.

Am încercat să întrețin acea atmosfera frumoasă de familie pe care am găsit-o în Parohie și să organizez diferite momente și activități culturale și spirituale, menite să întărească credința enoriașilor dar și să ne facă cunoscuți în mediul francez.

Îmi amintesc cu mare bucurie de celebrarea Sfintei Liturghii în limba română în Catedrala Notre-Dame, de diferitele expoziții și ateliere de icoane pe sticlă, de vizitele Arhiepiscopului de Paris și ale diferiților Ambasadori în comunitatea noastră, dar și de numeroasele pelerinaje organizate în locuri de devoțiune ale Franței: de exemplu, anual la Lourdes însoțeam un grup de peste 400 de credincioși.

R.: Tot în Franța ați obținut certificatul „Emouna – l’amphi des religions”…

Episcopul Cristian Crișan: Certificatul „Emouna – l’amphi des religions” pe care l-am urmat la Institutul de Științe Politice din Paris m-a ajutat să interacționez îndeaproape cu specificul celorlalte tradiții religioase prezente pe teritoriul francez într-o perspectivă nouă, științifică și pluridisciplinară.

Am înțeles astfel importanța dialogului și a cunoașterii celuilalt în diversitatea lui, precum și riscul de a ne închide în noi înșine și de a nu aprecia aspectele pozitive care caracterizează diferitele curente religioase.

A fost o experiență extrem de pozitivă, inclusiv prin prisma închegării unor relații amicale și de dialog cu reprezentanți ai diferitelor religii.

R.: Ce înseamnă Blajul pentru dumneavoastră? Ce vă plăcea cel mai mult la Paris și ce vă place la Blaj?

Episcopul Cristian Crișan: La Blaj am studiat timp de 7 ani, atât la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” cât și apoi la Facultatea de Teologie. Blajul înseamnă pentru mine acasă, este locul vocației mele și inima Bisericii noastre.

Cred că spiritul Blajului și cel al Parisului se unesc în imaginarul colectiv atât prin profunda încărcătură culturală și spirituală care le caracterizează, cât și prin sentimentul de ospitalitate și de efervescență a ideilor care este palpabil în ambele realități.

R.: Care este relația dumneavoastră cu Sfântul Părinte? De câte ori l-ați întâlnit și ce v-a impresionat cel mai mult la el?

Episcopul Cristian Crișan: Pe Sfântul Părinte Papa Francisc l-am întâlnit personal de 3 ori: de două ori în 2018 și o dată în 2019 la Roma.

Numindu-mă în aprilie 2018 Vizitator Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa Occidentală, am interacționat direct cu diferite organisme din Curia Romană.

M-a impresionat de fiecare dată căldura și atenția Papei pentru fiecare, mai ales acea privire și acel cuvânt personalizat pe care îl adresează în parte fiecăruia. Dar și umorul fin al Sfântului Părinte.

R.: Ce personalități v-au inspirat din punct de vedere intelectual și spiritual?

Episcopul Cristian Crișan: Exemplul și blândețea Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii noastre, mă inspiră în fiecare zi, cu precădere aflându-mă acum în imediata sa apropiere.

Totodată, o personalitate cu totul deosebită este pentru mine călugărul Mihai Neamțu din Ordinul Bazilitan, trecut la Domnul în anul 2000.

Mă ocup actualmente de pregătirea dosarului care va fi transmis la Vatican, în vederea cauzei sale de beatificare și de canonizare.

R.: Citiți, bănuiesc, și autori laici. Ce preferințe aveți?

Episcopul Cristian Crișan: Citesc cu plăcere operele teologice ale Papei Emerit Benedict al XVI-lea și scrierile Sfintei Tereza de Avila, dar și autori precum Tolstoi sau Irène Némirovsky.

R.: Întreaga lume se luptă cu o boală care răscolește și adâncește toate faliile existente între națiuni, dar și în interiorul lor. Pare a fi vremea maladiilor. Cum percepeți această situație și ce le spuneți credincioșilor care vă întreabă despre acest lucru?

Episcopul Cristian Crișan: Cu siguranță Domnul ne transmite prin această pandemie un mesaj și poate un avertisment.Și ne obligă să reflectăm la ceea ce e cu adevărat important în viața noastră, mai ales la existența vieții veșnice.

Cred că acțiunea nefastă și păcatul omenirii împotriva „casei noastre comune”, precum numește Papa Francisc în Enciclica Laudato Si pământul care ne este dat în grijă, contribuie la apariția unor astfel de maladii.

Dar care ne interpelează și ne îndeamnă la solidaritate și la atenție sporită față de frații noștri și față de darul lui Dumnezeu care ne este încredințat.

R.: Doriți să transmiteți un mesaj pentru credincioșii greco-catolici din România?

Episcopul Cristian Crișan: Un mesaj de speranță: Dumnezeu este cu noi și nu își abandonează niciodată poporul. El este scutul și Păstorul nostru.

Cine este Episcopul Cristian Dumitru Crișan:

Episcopul Cristian Dumitru Crișan s-a născut pe data de 11 octombrie 1981 în satul Sântu din județul Mureș.

După absolvirea studiilor liceale la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” din Blaj în anul 2000, a urmat cursurile Facultății de Teologie Greco-Catolică din Blaj, iar în anul 2003 a fost trimis la studii la Roma cu o bursă din partea Congregației pentru Bisericile Orientale, fiind alumn al Colegiului Pontifical „Pio Romeno”.

Între 2003-2004 a urmat un curs propedeutic la Institutul Pontifical Oriental, iar în perioada 2004-2007 studiile de Teologie la Ateneul Pontifical „Sant’Anselmo” din Roma.

Ulterior, a urmat cursurile Facultății de Drept Canonic la Universitatea Pontificală a Lateranului, unde a obținut titlul de Licență în Drept Canonic, iar în perioada 2010-2012 a urmat Cursurile de Doctorat, obținând titlul de Doctor în Drept Canonic în anul 2012 cu o lucrare de cercetare asupra „Timpurilor sacre în legislația canonică. Receptarea acesteia în Dreptul Particular al Bisericii Greco-Catolice din România”.

Pe data de 11 mai 2008 a fost hirotonit preot la București. A absolvit Cursul de For Intern organizat de Penitențieria Apostolică în anul 2008, precum și Cursul pentru Postulatori ai Cauzelor de beatificare și canonizare, organizat de Congregația pentru Cauzele Sfinților de la Roma în anul 2011.

În anul 2012 a fost numit Rector al Misiunii Greco-Catolice Române de la Paris și Paroh al Parohiei Greco-Catolice Române din capitala Franței.

Din 2014 până în 2016 a colaborat ca Apărător al Legăturii la Tribunalul de I Instanță al Arhiepiscopiei de Paris, iar din septembrie 2016 a fost numit Judecător al aceluiași Tribunal. Pe data de 15 august 2013 a fost numit Notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Între 2016-2017 a urmat cursurile de Masterat la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Institutului Catolic din Paris, obținând Diploma de Master II în co-tutelă cu Universitatea „Paris IV Sorbona”. În 2018 a obținut Certificatul „Emouna – l’amphi des religions” la Institutul de Științe Politice din Paris.

Pe data de 9 aprilie 2018, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit în funcția de Vizitator Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală, iar pe 11 octombrie 2018 a fost numit Coordonator național pentru pastorația greco-catolicilor români din Italia de către Consiliul Permanent al Conferinței Episcopale Italiene.

Sfântul Scaun a anunțat pe 22 ianuarie 2020 că Sfântul Părinte Papa Francisc și-a dat acordul cu privire la alegerea canonică făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin care Părintele Cristian Dumitru Crişan, a fost ales Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, atribuindu-i Scaunul episcopal titular de Abula. A fost consacrat episcop în Catedrala Sfânta Treime din Blaj pe 21 iunie 2020, fiind în momentul consacrării episcopale cel mai tânăr episcop catolic din lume.

A tradus cărțile: „Tatăl nostru și dorul nostru de a fi fii” de Luigi Accatoli, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș 2007, „Vademecum pentru păstori” de Cardinalul Jorge Medina Estevez, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș 2009, „Spre vindecare și înnoire”, Editura Surorilor Lauretane, Baia Mare 2013, și a coordonat volumul „Papa Ioan Paul al II-lea vorbește Bisericii Române Unite”, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș 2011.

A publicat mai multe articole de drept canonic în reviste de specialitate precum „Apollinaris” (Roma) sau ”L’Année Canonique” (Paris), și a susținut conferințe despre Dreptul Particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și despre persecuția Bisericii Greco-Catolice din România la Institutul Catolic din Paris și la Primăria Sectorului al XVI-lea din capitala Franței.

Este membru al Societății Internaționale pentru Dreptul Bisericilor Orientale și al Comisiei Sinodale pentru Redactarea Dreptului Particular al Bisericii Greco-Catolice din România.