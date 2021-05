Echipa de robotică Rubix a Colegiului I.M. Clain din Blaj, locul 2 la Regionala First Tech Challenge, secțiunea Motivate Award

Rubix, echipa de robotică a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, a început sezonul 5 al competiției BRD First Tech Challenge – Ultimate Goal cu foarte mult optimism și energie pentru a ajunge cât mai departe. În cadrul Regionalei First Tech Challenge Cluj, elevii au reușit să se claseze pe locul 2 la Motivate Award și pe locul 8 în clasamentul meciurilor.

„Chiar dacă anul acesta întreaga competiție s-a desfășurat online, și nu am mai avut ocazia să simțim spiritul FIRST, participând fizic, am reușit, totuși, să ne încurajăm reciproc în echipă și să fim alături unii de alții.

Sezonul acesta a reprezentat o provocare pe care am îmbrățișat-o cu drag și de care ne-am bucurat pe deplin. Am învățat, am progresat și ne-am dat seama de punctele noastre tari, dar și de cele care mai pot fi îmbunătățite în viitor. De la startul sezonului, toate pregătirile și munca noastră s-au îndreptat spre a reuși să dăm tot ce avem mai bun la faza regională. Unul dintre scopurile noastre pentru acest sezon a fost organizarea unui Demo de robotică. Noi am sperat că va fi fizic, dar a trebuit organizat remote din cauza pandemiei de Covid-19. Am reușit să conectăm la Demo Rubix 3.0 un număr de 12 echipe de robotică participante la FTC care au jucat câte 6 meciuri (dintre care un meci asistat), le-au filmat și le-au trimis la noi spre validarea punctajelor.

Toate evenimentele organizate de echipa RUBIX și zilele întregi petrecute la școală, alături de mentorul nostru, au reprezentat cheia care ne-a adus un premiu la etapa regională de la Cluj. Regionala mult așteptată a venit și a trecut la fel de repede precum toate lunile de pregătire. A fost o săptămână care a adus multe emoții, entuziasm și împlinire, iar obținerea locului 2 la MOTIVATE AWARD și locul 8 în clasamentul meciurilor ne-au făcut foarte fericiți! Chiar dacă nu am reușit să ne calificăm la faza națională în acest sezon atipic (s-au calificat doar primii 6), ne bucurăm că am reușit să luăm parte la această experiență deosebită, numită First Tech Challenge și mulțumim asociației Nație prin Educație, pentru că au făcut acest lucru posibil. Dorim să mulțumim tuturor sponsorilor, partenerilor, conducerii Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj și, nu în ultimul rând, mentorului nostru, prof. Romanța Ghiță, fără de care nu am fi putut ajunge atât de departe!”, a transmis Diana Străjan – Rubix.