Connect with us

Educație

Eleve ale Colegiului Militar din Alba Iulia, premiate la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”

premii, militar, eleve

Publicat

acum 2 ore

Două eleve ale Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost premiate la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”, ediția a XII-a, desfășurat online.

potrivit reprezentanților instituției, acest concurs a oferit oportunitatea elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care se evidențiază prin talent literar, să se remarce prin creativitate și să câștige premii importante.

Elevele premiate

  • elev caporal Erika Marcu (clasa a XI-a) și-a adjudecat Trofeul secțiunii „Proză scurtă”,
  • elev fruntaș Alexia Cârmici a obținut Mențiune la aceeași secțiune.

Cele două eleve, ambele cu calificări la etapa națională a olimpiadei de limba și literatura română, pregătite de doamna profesoară Simona Mureșan, au reușit din nou să impresioneze juriul concursului prin scriitura lor expresivă și profundă.

Pasiune pentru literatură

„Câștigarea concursului a reprezentat pentru mine o împlinire profundă. Trofeul nu a fost doar o distincție, ci confirmarea faptului că fascinația mea pentru mare, pentru misterul, vastitatea și armonia ei, și-a găsit ecou.

Apariția în revistă a venit ca o încununare a pasiunii mele, oferindu-mi sentimentul că munca și sensibilitatea mea au fost cu adevărat înțelese și apreciate. Este o experiență care mă inspiră să continui să privesc marea nu doar ca pe un peisaj, ci ca pe o sursă nesfârșită de frumusețe și creație”, a mărturisit elev caporal Erika Marcu.

Distinsă cu Mențiune, elev fruntaș Alexia Cârmici spune că „marea nu numai că întruchipează o frântură din idealul frumuseții, ci îi și induce omului un sentiment unic, acela că formează împreună cu marea un întreg sentimental, sensibil, perfect”.

Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”, organizat de Cercul Militar Constanța și Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”, s-a desfășurat sub patronajul Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

La ediția din acest an s-au înscris cu lucrări aproape 60 de participanți din întreaga țară, reprezentanți ai instituțiilor militare și civile de învățământ, ai instituțiilor de cultură, precum și autori independenți. Secțiunile concursului au fost poezie și proză scurtă.

Foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 13 minute

Titularizare 2026: calendarul oficial al concursului. Când sunt înscrierile, inspecțiile la clasă și proba scrisă
Evenimentacum 45 de minute

George Simion vrea să strângă 11.000 de simpatizanți AUR la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Va organiza un marș pe străzile din oraș
sala clasa liceu examen
Educațieacum 2 ore

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 2 zile

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Economieacum 5 ore

UPDATE: Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 19 ore

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 19 ore

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 18 ore

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 6 ore

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum o zi

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 minute

Titularizare 2026: calendarul oficial al concursului. Când sunt înscrierile, inspecțiile la clasă și proba scrisă
sala clasa liceu examen
Educațieacum 2 ore

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu
Mai mult din Educatie