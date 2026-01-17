Connect with us

Educație

Elevii care fac naveta vor beneficia de transport gratuit și pe perioada desfășurării examenelor naționale

Elevii de gimnaziu și liceu care învață în altă localitate decât cea de domiciliu vor beneficia de transport gratuit și pe perioada examenelor naționale, potrivit unei prevederi care modifică legea Educației și care a fost publicată joi, 15 ianuarie, în Monitorul Oficial.

Până în prezent, elevii de clasa a XII-a și cei de clasa a VIII-a nu primeau transport gratuit pe perioada examenelor pentru că acestea se desfășoară în vacanță. Legea Educației prevedea ca transportul să fie gratuit pe perioada cursurilor școlare. Elevii care nu au transport public în zona în care locuiesc primesc o sumă forfetară lunar inclusiv pe perioada examenelor naționale, scrie edupedu.ro.

Legea pentru modificarea art. 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial joi, 15 ianuarie.

Ce prevede legea

Potrivit documentului, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar.

„Pentru transportul public rutier județean și interjudețean se asigură elevilor de nivel liceal care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu pentru cheltuielile de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, precum și pentru susținerea probelor fără taxă din cadrul examenului național de bacalaureat, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public.

Pentru transportul public rutier județean și interjudețean se asigură elevilor de nivel primar și gimnazial care nu pot fi școlarizați în unitatea administrativ-teritorială în care își au domiciliul pentru cheltuielile de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, precum și pentru susținerea evaluărilor naționale, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public.

Prin excepție, pentru transportul public rutier județean și interjudețean, elevii de nivel primar și gimnazial înscriși la o unitate de învățământ special sau vocațională, în altă localitate decât cea de domiciliu, au dreptul la cheltuielile de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, precum și pentru susținerea evaluărilor naționale, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public.

  • contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
  • contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

Prin contractele de serviciu public se asigură compensarea operatorilor de transport de către autoritățile contractante pentru obligațiile de serviciu public aferente gratuității elevilor. Nerespectarea de către operatorii de transport a gratuității elevilor se sancționează cu încetarea de drept a contractului de serviciu public. În vederea dovedirii calității de elev, operatorii de transport care nu au acces la sistemul informatic al Ministerului Educației și Cercetării au obligația instalării de cititoare de card la punctele de vânzare sau în mijloacele de transport public, după caz, în termen de doi ani de la aprobarea Metodologiei de operaționalizare a cardului național de elev.

În cazul în care elevii nu sunt școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, precum și pentru susținerea evaluărilor naționale și a probelor fără taxă din cadrul examenului național de bacalaureat, de o sumă forfetară lunară al cărei cuantum se stabilește anual, cu avizul conform al ANRSC, prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de distanța dintre unitatea de învățământ și domiciliu. În toate cazurile, DJIP/DMBIP realizează analize semestriale cu privire la aceste situații și le prezintă Ministerului Educației și Cercetării și autorităților locale competente în vederea extinderii serviciilor publice de transport de persoane”, prevede documentul citat.

