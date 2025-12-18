Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern. Sumele acordate

Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern. Executivul a aprobat joi, 18 decembrie, acordarea unui sprijin financiar pentru absolvenții care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la examenul național de Bacalaureat, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

Ministerul Educației a precizat că în sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat (32 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației și Cercetării, elevii de excepție vor primi:

2.000 de lei pentru absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională (sesiunea 2025)

care au obținut media 10 la Evaluarea Națională (sesiunea 2025) 5.000 de lei pentru absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie și sesiunea specială 2025)

„Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare - care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare - care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere.

Acest demers, după Gala Olimpicilor Internaționali - în care am premiat olimpicii români laureați în competițiile internaționale pe discipline - și completarea fondului de burse pentru studenți prin fonduri europene, arată că, treptat, intrăm în această fază”, a transmis ministrul Educației, Daniel David.

