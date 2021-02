Elevii simptomatici, ai căror părinți refuză testarea la școală, vor sta acasă două săptămâni

După o perioadă în care bugetul contractului dintre AIDA-TL și STP a fost înfierat și prezentat ca un monstru asemănător celui din filmele de groază, e timpul să-l aducem în discuție. La modul serios și cu argumente bazate doar pe adevăr, transmit reprezentații STP într-un comunicat de presă.

De reținut că până la finalizarea procedurii dintre AIDA-TL și STP, din luna ianuarie a acestui an, prin semnarea contractului de servicii pe o durată de 6 ani, oferta financiară era protejată prin LEGE, cu statut de confidențialitate. După această perioadă, în care nu a existat NICIO CONTESTAȚIE cu privire la rezultatul atribuirii, ofertantul are posibilitatea să accepte ca oferta să fie publică. De altfel, nu am avut, vreodată, o rezervă în această privință, ci am cerut doar respectarea procedurilor legale.

Oferta financiară din cadrul contractului (care poate fi studiată, integral, în tabelul atașat) trebuie analizată doar în termenii unui buget ESTIMAT. Asta înseamnă, ca de altfel în cazul oricărui alt contract de servicii publice, un contract estimativ, ce nu poate fi depășit la capătul celor 6 ani. Iar valoarea estimată nu duce la GARANTAREA LA PLATĂ, mai precis acești bani nu sunt încasați automat de către STP. Cheltuiala primăriei Alba Iulia, ca parte a contribuției în cadrul contractului STP cu AIDA-TL, diferă de la an la an, în funcție de foarte mulți factori care pot duce la ajustări considerabile.

DOCUMENT:FUNDAMENTAREA TARIFULUI UNEI CĂLĂTORII

Aducem în atenție câteva aprecieri obiective ale unor poziții ce alcătuiesc fundamentarea prețului, cu precizarea fermă că stăm la dispoziția oricui este interesat să obțină detalii suplimentare. De exemplu, rubrica de AMORTIZARE, acolo unde sunt evidențiate cheltuieli anuale estimate între 2 900 000 și 4 100 000 de lei, este strâns legată de nivelul investițiilor dorite și făcute în modernizarea parcului auto. Aceste investiții se vor face DOAR dacă membrii asociației, implicit Primăria Alba Iulia, au bani pentru astfel de cheltuieli și aprobă acest lucru prin Hotărâre de Consiliu Local.

Așadar, STP nu poate demara achiziții fără acceptul UAT-ului, prin urmare nu se poate discuta în niciun an despre tragerea/încasarea acestor sume (extras din contract atașat). Dar ele trebuiau estimate conform capitolului investiții, fără de care oferta nu ar fi fost completă, așa cum prevede legea.

O altă poziție este dată de valoare compensațiilor acordate anumitor categorii sociale, precum pensionarii sau studenții, respectiv cunoscutele reduceri și gratuități. Acestea sunt încasate de către STP, ca parte din prețul unui bilet, exclusiv în baza decontului depus lunar, ce prevede numărul persoanelor care au beneficiat de gratuități sau reduceri, NU în baza fondului total de beneficiari existent.

Spre exemplu, în luna ianuarie 2021, au existat aproximativ 8000 de validări a tipurilor de abonamente cu astfel de beneficii. Din fericire, zona AIDA-TL, din care face și Alba Iulia, este singura din România în care există un sistem de ticketing electronic, care monitorizează precis acest segment de călătorii.

Ca atare, se decontează doar și exclusiv în baza validării electronice. Prin urmare, în funcție de opțiunea dorită de un UAT, precum primăria din Alba Iulia, compensațiile pot fi reduse cu adresabilitate clară, în funcție de ce se dorește. Acest sistem de ticketing e aproape o excepție în România, prin urmare menținem ferm poziția că el este esențial în înlăturarea fraudelor.

O altă posibilitate de diminuare a costurilor estimate constă în optimizarea rutelor de transport, în funcție de frecvența curselor. La fel, prin preluarea celor 13 autobuze electrice, ce vor putea fi folosite doar în Alba Iulia, costurile de întreținere/service se vor diminua considerabil. Atât datorită garanției, eliminării carburantului, cât și prin nivelul mult redus de consumabile.

Se observă că sumele dedicate salariilor celor 200 de angajați din cadrul companiei rămân constante pe durata a trei ani, cu o mică creștere estimată pe ultima perioadă a contractului. Cum, printr-o discuție deschisă și asumată, dar fără a periclita calitatea serviciilor oferite, siguranța și toate aspectele pentru care transportul din Alba Iulia a fost de-a lungul anilor apreciat la nivel național, putem aduce în discuție diverse paliere de ajustare.

Prin urmare, este limpede că simpla pomenire a unei valori contractuale nu înseamnă obligatoriu că acei bani vor fi cheltuiți. Cum la fel de pertinent este să aducem în discuție că în acest contract este stipulată o cotă de profit garantată de lege operatorului de transport care asigură acest serviciu public. Iar tocmai prin ceea ce exprimă, un serviciu public este oferit comunității. La fel cum accesul la bazinul olimpic, de exemplu, are un preț subvenționat, deși economic vorbind această funcțiune comunitară nu a fost niciodată profitabilă financiar, însă a adus reale beneficii locuitorilor.

Reafirmăm, de asemenea, că o comparație raportată arbitrar și incomplet la nivelul contribuțiilor la transport din alte orașe NU este una corectă. Sunt foarte mulți factori ce ar trebui luați în calcul, pornind de la costul unui bilet și regimul aplicabil, adică intervalul de timp valabil, până la faptul că unele administrații nu evidențiază în capitolul transport public nivelul compensațiilor acordate, ci, de exemplu, în capitolul destinat asistenței sociale.

La celelalte orașe, preferate de către cei rău intenționați pentru comparație, din sumele precizate, lipsește amortizarea autobuzelor cumpărate în ultimii 4-5 ani, deoarece autobuzele sunt cumpărate direct pe primărie și incluse ca mijloace fixe, direct în domeniul privat al municipiului, care își deduce astfel amortizarea.

Și nu operatorul ca în cazul nostru. Și la Alba Iulia se va întâmpla asta cu cele 13 autobuze electrice care, fiind ale primăriei, vor fi amortizate de instituție. Suntem dispuși, oricând, la o analiză onestă, cu absolut orice transportator.

În concluzie, rămânem la dispoziția oricui manifestă interes față de aceste aspecte. Mai mult decât atât, STP se angajează să mențină, constant, comunicarea cu publicul, referitor la nivelul costurilor și deconturilor, au transmis reprezentații societății de transport într-un comunicat de presă.