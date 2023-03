EURO 2024: România – Belarus. Cine transmite meciul la TV. A doua partidă din preliminariile competiției europene

Marți, 28 martie, de la ora 21.45, naționala României joacă al doilea meci din preliminariile EURO 2024. Va fi partida cu Belarus, pe Arena Națională.

Dacă meciul de debut, cel cu Andorra, a fost difuzat de Antena 1, cel de marți va putea fi urmărit la alt post TV.

Meciul România – Belarus va fi transmis de Prima TV.

Meciurile din preliminarii ale României vor fi transmise de Antena 1 și Prima TV. Fiecare transmite câte cinci partide, potrivit gsp.ro

Echipa de comentatori de la Prima TV, pentru confruntările României, este formată din Costi Mocanu și Emil Grădinescu. Experții de la Prima TV care vor analiza România înainte și după meciuri sunt Gică Popescu și Florin Răducioiu.

La Antena 1, comentatori sunt Felix Drăghici și Andrei Rădulescu, iar analistul este Adrian Mutu.

Iordăchescu: provocarea este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii

În perspectiva meciului cu Belarus, de marţi, Edward Iordănescu, a afirmat că jucătorii sunt obosiţi după o deplasare grea în Andorra:

„Suntem foarte obosiţi pentru că timpul a fost inamicul nostru, coroborat cu drumul. Am dormit puţin, băieţii nu au avut timp de odihnă, am avut întârziere şi cu avionul şi am ajuns acasă şi am mâncat la 10:00 seara. E oboseală, e o deplasare foarte complicată.

Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine. În ceea ce priveşte adversarul, vă pot spune un singur lucru, cinci jucători de bază nu au jucat. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia şi sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la Bucureşti. Belarus e o echipă diferită faţă de Andorra, are o calitate tehnică superioară, mai robustă, mai masivă, mai pozitivă decât Andorra în joc”, potrivit Agerpres.

Schimbări pentru partida cu Belarus

Antrenorul naţionalei a anunţat totodată că va face unele schimbări în formula de start a României pentru partida cu Belarus.

„E posibil să fie schimbări, avem şi unele probleme medicale, nu grave, dar sunt. Mâine, spre ora prânzului încercăm să tragem linie şi să stabilim un prim 11 şi sper să fim inspiraţi”, a adăugat Iordănescu.

Selecţionerul le-a transmis suporterilor români să nu provoace incidente la partida de marţi, pentru ca echipa naţională să nu rişte să joace următoarele partide cu porţile închise: „Ar fi o lovitură mare pentru noi să jucăm fără suporteri şi fac apel la ei să ne fie alături, dar să ne rămână alături. Să nu se autoelimine, pentru că ne va fi infinit mai greu fără ei”.

Echipa naţională de fotbal a României a învins Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul său în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România va întâlni selecţionata Belarus, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News