În România, în fiecare an, la 23 august este marcată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, stabilită prin Legea nr. 198/2011.

Un proiect de lege privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a fost inițiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în primăvara anului 2010.

”El asigură coerența unei politici de memorie la nivelul statului român, oferind posibilitatea constituirii unei pedagogii destinate să educe tinerele generații în spiritul respectului profund față de toate victimele regimurilor totalitare”, se menționa într-un comunicat de presă al IICCMER din 21 decembrie 2011.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat la 12 octombrie 2011 proiectul de lege privind declararea datei de 23 august ”Ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului” și a celei de 21 decembrie drept ”Ziua memoriei victimelor comunismului în România”, potrivit AGERPRES.

Decizia a fost luată cu 120 de voturi favorabile, 94 împotrivă și opt abțineri, conform site-ului www.cdep.ro.

Proiectul de lege a fost respins la 30 mai 2011 de Senat, însă Camera Deputaților a fost for decizional în acest caz.

La 7 noiembrie 2011, președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România”, informa un comunicat de presă al Președinției din 7 noiembrie 2011.

Vezi și: Generația care a înfăptuit Marea Unire, exterminată în beciurile comuniste. Cum și-a tratat părinții fondatori, România Mare

Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 11 noiembrie 2011, menționa comunicatul de presă al IICCMER din 21 decembrie 2011.

”Această lege reflectă recomandările Raportului Final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, asumate de către Președintele României în discursul său de condamnare a regimului comunist, rostit în plenul camerelor reunite ale Parlamentului din 18 decembrie 2006.

Totodată, legea reprezintă o sincronizare a comemorării victimelor fenomenului totalitar în secolul XX din România cu demersurile similare pe plan european, în spiritul Declarației de la Praga privind Memoria și Conștiința Europeană din 9 iunie 2009 și al recomandărilor Parlamentului European și Consiliului Europei privind omagierea memoriei victimelor totalitarismului. (…)

În același timp, legea privind declararea zilei de 23 august ‘Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului’ și a zilei de 21 decembrie ‘Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România’ este parte integrantă a contribuției IICCMER în cadrul Platformei Memoriei și Conștiinței Europene, asociație internațională din care fac parte 21 de instituții europene specializate în analiza și memoria regimurilor comuniste și fasciste”, se mai precizează în comunicatul IICCMER.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News