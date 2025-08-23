Connect with us

Actualitate

23 august: Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului

inchisoare

Publicat

acum O oră

În România, în fiecare an, la 23 august este marcată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, stabilită prin Legea nr. 198/2011.

Un proiect de lege privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a fost inițiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în primăvara anului 2010.

”El asigură coerența unei politici de memorie la nivelul statului român, oferind posibilitatea constituirii unei pedagogii destinate să educe tinerele generații în spiritul respectului profund față de toate victimele regimurilor totalitare”, se menționa într-un comunicat de presă al IICCMER din 21 decembrie 2011.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat la 12 octombrie 2011 proiectul de lege privind declararea datei de 23 august ”Ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului” și a celei de 21 decembrie drept ”Ziua memoriei victimelor comunismului în România”, potrivit AGERPRES.

Decizia a fost luată cu 120 de voturi favorabile, 94 împotrivă și opt abțineri, conform site-ului www.cdep.ro.

Proiectul de lege a fost respins la 30 mai 2011 de Senat, însă Camera Deputaților a fost for decizional în acest caz.

La 7 noiembrie 2011, președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România”, informa un comunicat de presă al Președinției din 7 noiembrie 2011.

Vezi și: Generația care a înfăptuit Marea Unire, exterminată în beciurile comuniste. Cum și-a tratat părinții fondatori, România Mare

Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august ”Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului” și a zilei de 21 decembrie ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 11 noiembrie 2011, menționa comunicatul de presă al IICCMER din 21 decembrie 2011.

”Această lege reflectă recomandările Raportului Final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, asumate de către Președintele României în discursul său de condamnare a regimului comunist, rostit în plenul camerelor reunite ale Parlamentului din 18 decembrie 2006.

Totodată, legea reprezintă o sincronizare a comemorării victimelor fenomenului totalitar în secolul XX din România cu demersurile similare pe plan european, în spiritul Declarației de la Praga privind Memoria și Conștiința Europeană din 9 iunie 2009 și al recomandărilor Parlamentului European și Consiliului Europei privind omagierea memoriei victimelor totalitarismului. (…)

În același timp, legea privind declararea zilei de 23 august ‘Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului’ și a zilei de 21 decembrie ‘Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România’ este parte integrantă a contribuției IICCMER în cadrul Platformei Memoriei și Conștiinței Europene, asociație internațională din care fac parte 21 de instituții europene specializate în analiza și memoria regimurilor comuniste și fasciste”, se mai precizează în comunicatul IICCMER.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

inchisoare
Actualitateacum O oră

23 august: Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului
Evenimentacum O oră

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Evenimentacum 2 ore

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 4 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum o zi

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Actualitateacum o zi

Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 2 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Evenimentacum 4 ore

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
horoscop de weekend
Evenimentacum 3 ore

Horoscop de weekend 23-24 august 2025. Sfârșit de săptămână de tranziție și energie revitalizantă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 24 de ore

Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 3 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie