Europenii vor avea acces la portofele electronice care vor centraliza datele de identitate. Pentru ce vor putea fi utilizate

Bucătarul Cetății, Cosmin Toma, a pregătit copiilor din Alba Iulia, de ziua lor, o prăjitură gigant, de 30 de metri.

Au rezultat aproximativ 400 de porții de desert dulce, pe care Cosmin le-a împărțit de 1 iunie în Piața Cetății.

”Ieri am fost Bucătarul copiilor. Am făcut o prăjitură de pe vremea copilăriei mele. Foi Lica, umplute cu cremă caramel și cremă de biscuiți. Am servit 400 de porții. Am și muncit foarte mult la acest dulce.

De dimineață de la ora 2, până la ora 10. Dar a meritat, copiii au fost foarte multumiți. La mulți ani copilărie! Vă pupă Toma, bucătarul Cetății” a postat Cosmin Toma pe contul său de Facebook.

Foto/Video: Cosmin Toma Facebook (fotografii realizate de Cosmin Szekely).