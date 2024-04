Evaluare Națională 2024. Cum vor fi corectate lucrările. Ministrul Educației spune că se vor face modificări la platformă

Evaluare Națională 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, spune că se încearcă o modificare în platforma digitalizată pe care vor fi corectate lucrările. Sunt vizate situațiile în care doi profesori corectori notează diferit răspunsul la subiectul grilă.

Lucrările elevilor la Evaluare Națională vor fi corectate în platforma digitalizată, la fel ca în sesiunea de simulare.

Au fost semnalate cazuri în care, pentru un subiect-grilă, un profesor poate nota că elevul a răspuns greșit, iar celălalt că a răspuns corect.

Potrivit metodologiei, se acceptă o diferență de 1 punct în notarea celor doi profesori corectori la toate subiectele.

Dacă elevul primește punctaje diferite la subiectele grilă de la cei doi corectori, platforma informatică face media celor două punctaje.

Evaluare Națională 2024. Modificare în platformă

„Pentru subiectul grilelor (…): încercăm acum să facem o modificare în platformă, după ce am văzut care au fost situațiile care au apărut la simulare. În așa fel încât atunci când doi profesori corectori pe o grilă introduc răspunsuri diferite. Pentru că ei atunci când corectează introduc în grilă A, B, C sau D, ce răspuns a dat elevul. Și atunci când apar două introduceri diferite de către corectori, să se întoarcă lucrările la aceiași corectori. Cu rugămintea să se mai uite o dată, să nu fie o eroare umană de introducere a datelor în platformă. Tocmai pentru a preveni situațiile care au apărut la simulare.

Simularea nu a avut, așa cum se întâmplă la examenele naționale, o etapă de formare a corectorilor pe barem. Acum, după ce subiectul va deveni public, împreună cu baremul de corectare, înainte să se apuce să corecteze, vor avea o formare toți corectorii. În așa fel încât să înțeleagă foarte bine abordarea pe barem și să poată avea o precizie mai mare în notare. Mai mult decât atât, așa cum spunem, încercăm să prevenim și erorile care țin de grilă”, a spus ministrul, potrivit edupedu.ro.

Evaluare Națională 2024. Rezultate simulări și calendar examen

În județul Alba, la Simulare Evaluare Națională 2024, 53% dintre elevii de clasa a VIII-a au note sub 5 la Matematică. La Limba Română, peste 77% dintre elevi au luat note peste 5.

În țară, la Matematică, aproape 60% dintre elevi nu au obținut nota 5, iar peste 80% sun sub nivelul notei 7. La Română, situația este relativ mai bună: doar 26% au luat note sub 5, însă 57% au note sub 7.

Evaluare Națională 2024: Calendar Evaluarea Națională clasa VIII-a 2024

11-14 iunie 2024: înscrierea la evaluarea națională

14 iunie 2024: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă

27 iunie 2024: Matematică – probă scrisă

28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14.00): afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) și 4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00): depunerea contestațiilor

4 -9 iulie 2024: soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

