VIDEO: Evaluare Națională și Bacalaureat 2024. Cum vor fi organizate examenele în acest an. Anunțul ministrului Educației

Evaluare Națională și Bacalaureat 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut, luni, precizări despre organizarea examenelor naționale. Declarațiile sunt în contextul finalizării sesiunilor de simulare a examenelor.

„Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul nu se modifică anul acesta, rămânând în forma cunoscută”, a spus Deca, la o conferinţă de presă.

Evaluare Națională și Bacalaureat 2024. Profesori evaluatori

În cazul profesorilor evaluatori care au participat la simularea examenelor naţionale, iar corectura a fost deficitară, ar putea fi obligatorii sesiuni de formare.

„Este prima dată când un număr atât de mare de elevi, aproape 300.000, au fost evaluaţi folosindu-se platforma de evaluare digitalizată. În total au fost aproape 1,6 milioane de lucrări. Au fost implicaţi în desfăşurarea simulărilor peste 40.000 de colegi. (…)

Avem date clare de la care să pornim în elaborarea politicilor educaţionale şi pe termen scurt în elaborarea planurilor remediale şi de asemenea în calibrarea subiectelor pentru examenele din vară.

Printre problemele semnalate au fost cele legate de numărul mare de lucrări cu diferenţe de evaluare mai mare de un punct. (…) Luăm în calcul ca profesorii în cazul cărora au fost evidentă corectura deficitară să nu mai poată evalua înainte de a participa la sesiuni de formare dedicată”, a susţinut Ligia Deca.

Un alt neajuns înregistrat la simularea examenelor naţionale a fost numărul mare de lucrări primite de către unii profesori evaluatori.

„Volumul mare de lucrări de corectat a fost cauzat în unele cazuri de numărul insuficient de profesori implicaţi în evaluare. (…) Rog colegii mei să prioritizeze participarea la examene a acelor profesori care au fost evaluatori la simulări”, a mai afirmat Ligia Deca, potrivit Agerpres.

Evaluare Națională 2024. Rezultate simulări și calendar examen

În județul Alba, la Simulare Evaluare Națională 2024, 53% dintre elevii de clasa a VIII-a au note sub 5 la Matematică. La Limba Română, peste 77% dintre elevi au luat note peste 5.

În țară, la Matematică, aproape 60% dintre elevi nu au obținut nota 5, iar peste 80% sun sub nivelul notei 7. La Română, situația este relativ mai bună: doar 26% au luat note sub 5, însă 57% au note sub 7.

Evaluare Națională 2024: Calendar Evaluarea Națională clasa VIII-a 2024

11-14 iunie 2024: înscrierea la evaluarea națională

14 iunie 2024: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă

27 iunie 2024: Matematică – probă scrisă

28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14.00): afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) și 4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00): depunerea contestațiilor

4 -9 iulie 2024: soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Bacalaureat 2024. Situația după simulare și calendarul examenului

La simulare Bacalaureat, în județul Alba, procentul notelor sub 5 este de 32,8% la Română, 27,7% la proba la alegere și 25,4% la Matematică/Istorie.

Au fost și note de 10: 9 note de 10 la proba obligatorie și 16 note de 10 la proba la alegere

Calendar Bacalaureat 2024

17 – 19 iunie 2024: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română.

19 – 20 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă.

19 – 21 iunie: evaluarea competențelor digitale

25 – 27 iunie:c evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

1 iulie – Proba scrisă Limba și literatura română

2 iulie – proba obligatorie a profilului (probă scrisă).

3 iulie – proba scrisp la alegere a profilului

4 iulie – proba scrisă la Limba și literatura maternă.

8 iulie – afișarea rezultatelor examenului de Bacalaureat

9 – 11 iulie 2024- rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale la Bacalaureat 2024

