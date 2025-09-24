Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026. Ministerul Educației a anunțat miercuri că testările vor fi ”adaptate pentru a dezvolta abilitățile curriculare și competențele pentru viață”.

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025 – 2026, aprobată prin OME 6.405/23.09.2025 (transmis spre publicare în Monitorul Oficial), aduce două inovații în beneficiul copiilor. potrivit ministerului.

Elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de:

cerința ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflați la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor

posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare.

De asemenea, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra școlii și asupra educației personalizate la nivelul fiecărui copil (inclusiv cu implicarea părinților în asimilarea comprehensivă a rezultatelor).

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări anunțate de Ministerul Educației

În anul școlar 2025 – 2026, în cadrul acestor evaluări (EN II – IV – VI), se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare, potrivit ministerului. Este vorba despre realizării cerințelor vizând aplicabilitatea în viața de zi cu zi a elevilor.

”În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare.

Extinderea, prin evaluare/testare a competențelor evaluate, în direcția noii logici a învățării, cu focalizare pe aplicare și transfer în contexte noi a cunoștințelor, pe mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață, va furniza date, informații obiective atât profesorilor de la clasă, cât și unității de învățământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte și către comunitatea educațională”, se arată în comunicatul ministerului.

Această abordare țintește rezultate și o mai bună performanță sistemică la studiile comparative internaționale la care participă România (de ex.: OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS etc.). De asemenea, se axează pe responsabilizarea pentru propria învățare, pe conștientizarea punctelor tari și a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare a elevilor.

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a II-a

12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba română

12 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Limba maternă

13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba română

13 mai 2026: Limbă și comunicare – Citit – Limba maternă

14 mai 2026: Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026: Limbă și comunicare – Scris – Citit – Limba română pentru minorităţile naționale

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a IV-a

19 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale

20 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii

21 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă

Calendar Evaluarea Națională 2026 clasa a VI-a

26 mai 2026: Limbă şi comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale

27 mai 2026: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

28 mai 2026: Limbă și comunicare – Limba maternă

