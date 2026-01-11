Connect with us

Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă. Câte grade este bine să ai în locuință, în funcție de încăpere

termostat

Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă: Numărul de grade diferă în funcție de încăpere, spun specialiștii, dar și de modul în care o percepe fiecare membru al familiei. Dacă în dormitor e bine să fie puțin mai frig, în baie e mai bine să fie cald. De asemenea, pentru unii este prea cald la 22 de grade, iar pentru alții este frig. 

Deși preferințele diferă de la o persoană la alta, specialiștii recomandă un echilibru între căldura resimțită, eficiența energetică și nevoile fiziologice ale organismului.

Pe timpul iernii, temperatura din locuință joacă un rol esențial nu doar în asigurarea confortului zilnic, ci și în menținerea sănătății și în controlul costurilor cu încălzirea.

Pentru spațiile de zi, precum livingul sau biroul de acasă, temperatura optimă este cuprinsă, în general, între 20 și 22 de grade Celsius.

Acest interval asigură un nivel confortabil de căldură, fără a suprasolicita sistemele de încălzire.

În aceste condiții, organismul nu este supus unor variații bruște de temperatură, iar activitățile zilnice se desfășoară fără disconfort.

În dormitor, specialiștii recomandă temperaturi ușor mai scăzute, între 18 și 20 de grade Celsius.

Un aer mai răcoros favorizează un somn mai odihnitor, contribuind la reglarea naturală a temperaturii corpului pe timpul nopții.

În plus, un mediu prea cald poate duce la uscarea aerului și la apariția disconfortului respirator.

Pentru bucătărie și baie, temperaturile pot varia în funcție de utilizare. În baie, mai ales dimineața sau seara, o temperatură de aproximativ 22–24 de grade Celsius poate fi mai confortabilă, în timp ce în bucătărie, unde apar surse suplimentare de căldură, este suficient un nivel termic mai moderat.

Menținerea unei temperaturi constante este la fel de importantă ca valoarea acesteia. Fluctuațiile mari între zi și noapte sau între camere pot afecta confortul și pot favoriza apariția condensului și a mucegaiului.

Utilizarea termostatelor programabile ajută la reglarea eficientă a temperaturii, adaptând încălzirea în funcție de programul zilnic al locatarilor.

Un alt aspect esențial este umiditatea aerului. Chiar și o temperatură optimă poate deveni inconfortabilă dacă aerul este prea uscat.

Pe timp de iarnă, umiditatea ideală în locuință ar trebui să se situeze între 40 și 60%, pentru a preveni iritațiile căilor respiratorii și uscarea pielii.

În final, temperatura optimă în casă pe timp de iarnă nu înseamnă doar mai multă căldură, ci un echilibru atent între confort, sănătate și consum responsabil de energie.

Adaptarea temperaturii în funcție de activități, utilizarea inteligentă a sistemelor de încălzire și o bună izolare a locuinței contribuie la un mediu interior plăcut și sigur pe tot parcursul sezonului rece.

