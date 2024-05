Evaluarea Națională, clasa a VI-a. Marți și miercuri au loc probele la Limbă și comunicare și Matematică și științe ale naturii

Evaluarea Națională, clasa a VI-a. Elevii claselor a VI-a vor susține marți și miercuri Evaluarea Națională din anul școlar 2023-2024. Potrivit calendarului, prima probă a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a, la Limbă și comunicare, va avea loc pe 28 mai.

Miercuri, 29 mai, este programată proba la Matematică și științe ale naturii.

Evaluarea Națională, clasa a VI-a

Durata alocată rezolvării este de 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Testele sunt evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de către comisiile de evaluare constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test.

„Ca element de noutate pentru administrarea şi valorificarea rezultatelor înregistrate, colectarea datelor rezultate din evaluarea testelor scrise va fi realizată cu ajutorul unei noi aplicaţii digitale. Aceasta va permite, pe de o parte, colectarea datelor în condiţii de siguranţă şi de control optimizat al calităţii şi, pe de altă parte, va oferi comisiilor de evaluare acces la propriile date de evaluare ale elevilor şi va permite valorificarea rapidă şi flexibilă a acestora. Astfel, va fi facilitată realizarea rapoartelor clasei şi a raportului şcolii, fără eforturi birocratice suplimentare şi într-un timp mai scurt”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Elevii claselor a II-a au susținut, în perioada 13-17 mai, Evaluarea Națională 2024. Și elevii claselor a IV-a au dat Evaluarea Națională, în perioada 21-24 mai.

Calendar Evaluarea Națională clasa a VIII-a

Potrivit Ministerului Educației, calendarul Evaluării Naționale 2024 pentru elevii care termină clasa a VIII-a este următorul:

11-14 iunie – înscrierea la Evaluarea Națională;

25 iunie 2024 – proba la Limba și literatura română;

27 iunie 2024 – proba la Matematică;

28 iunie 2024 – proba la Limba și literatura maternă;

3 iulie 2024 – afișarea rezultatelor inițiale, înainte de contestații;

3 iulie (orele 16:00 – 19:00) și 4 iulie (orele 08:00 – 12:00) – depunerea contestațiilor;

4 – 9 iulie – soluționarea contestațiilor;

9 iulie – afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2024.

