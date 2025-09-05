Evenimente de weekend, în Alba: Concerte, manifestări sportive și activități tradiționale. Jandarmii vor fi la datorie

Evenimente de weekend, în Alba: Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor fi angrenate în misiuni pentru asigurarea ordinii și siguranței publice la o serie de manifestări cultural-artistice și sportive desfășurate pe raza județului, au transmis reprezentanții instituției.

Manifestările cultural-artistice vor aduna numeroși participanți, iar jandarmii vor fi prezenți pentru ca acestea să se desfășoare în siguranță.

Astfel, în Piața Centrală din Jidvei va avea loc tradiționalul festival „Strugurele de Aur”, ce va aduce în fața publicului spectacole de muzică folclorică.

Atmosfera de sărbătoare va continua în Sânmiclăuș, unde, pe terenul de fotbal, se vor derula „Zilele Culturale Maghiare”, manifestare cu ateliere de meșteșuguri, activități pentru copii, concursuri de gătit și spectacole muzicale.

În Parcul Zăvoi din Petrești, evenimentul „Tradiții la Petrești” va reuni spectacole de muzică, activități dedicate celor mici și ateliere de gastronomie, iar la Leorinț, în Piața Mare, se va sărbători „Ziua Grădinarului”, cu expoziții de produse locale, spectacole folclorice și foc de artificii.

Tot în această perioadă, în centrul localității Trâmpoiele, se va desfășura manifestarea „Fiii Satului”, unde tradițiile vor fi readuse în atenția publicului prin muzică, dansuri populare și ateliere de artizanat.

”De asemenea, vom fi sprijiniți de către colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, care vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică în localitatea Loman, la „Coborâtul Oilor”, eveniment ce va cuprinde o expoziție cu vânzare a crescătorilor de ovine, un ceremonial religios și spectacole de muzică folclorică” au precizat reprezentanții IJJ.

Pe lângă acestea, jandarmii Alba vor fi implicați și în asigurarea ordinii la competițiile sportive programate la nivel județean.

La Cugir, pe stadionul Metalurgistul, se va disputa partida din cadrul Ligii a III-a dintre CS Metalurgistul Cugir și ACS Unirea DMO, iar în „Poiana cu Goruni” din același oraș se va desfășura „CugiRace – ediția a VI-a”, un concurs de alergare montană ce reunește sportivi și iubitori ai mișcării în aer liber.

Tot în cadrul Ligii a III-a, la Sebeș, baza sportivă ,,Pielarul’’ va găzdui confruntarea dintre CS Universitar Alba Iulia și ACS CIL Blaj.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News