Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare

Facturi mai mari la gaze anul viitor: Expirarea schemei de plafonare a prețului la gazele naturale la sfârșitul lunii martie, anul viitor, ar putea duce la creșterea facturilor, dacă autoritățile nu iau măsuri, atrage atenția președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

Acesta crede că, dacă se întârzie foarte mult cu luarea unei decizii legate de ce se va întâmpla după momentul expirării plafonărilor de prețuri, cel mai probabil se va ajunge în situația în care, în lipsa intrării de gaze pe piață pentru a fi vândute la prețuri rezonabile, furnizorii vor cumpăra indiferent de preț.

El a estimat că scenariul cel mai rău înseamnă o creștere a facturilor cu peste 10-15%, sau chiar cu 20%.

Există însă și un scenariu optimist în care tariful practicat ar putea scădea ușor sub plafonul de 31 de bani pe kWh, cât este în prezent.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News