Explicațiile lui Gabriel Pleșa, de Valentine’s Day, după „divorțul” de PNL și începutul unei relații oficiale cu USR

Gabriel Pleșa a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care încearcă să explice motivul plecării sale la USR. ”Gestul meu nu este răpunsul unuia decis să sfideze cu orice preț.

Este răspunsul celui care a refuzat impunerea și trocul politic, motivat de un sfat bun primit de la albaiulieni: de a nu renunța! (…) Dar, din păcate, când momentele de slăbiciune dictează, când capriciile liderilor îi avantajează pe unii și-i marginalizează pe alții, când autocrația ține loc pluralismului și democrației interne, e timpul să te ridici și să spui: AJUNGE!” a transmis Pleșa.

Declarațiile lui Gabriel Pleșa:

”Azi e o zi importantă pentru mine și, ca să mă exprim în spiritul de „Valentine’s Day”, o spun răspicat: motivul ultimelor mele decizii politice este legat de faptul că sunt și voi rămâne îndrăgostit de Alba Iulia.

Scriu aceste rânduri pentru că aveți dreptul să știți și nu pentru a se face din asta un spectacol. Sunt aici nu pentru a începe procesul de divorț cu PNL, nici pentru a-mi flata actualii colegi din USR. Sunt aici pentru că este varianta preferabilă a adevarului, fără patos, spus direct și pentru a epuiza cât mai repede energia negativă din jurul acestui subiect.

Este una dintre cele mai importante zile din viața mea, asta pentru că mă văd nevoit să abandonez un drum pe care am mers până acum, cu fruntea sus și onoarea neștirbită. Însă, pe de alta parte, e un moment plin de speranță. Mă bucur să pot rămâne consecvent singurului crez care m-a adus în politică cu mulți ani în urmă: legătura mea cu acest oraș și dorința de a face mai bine pentru Alba Iulia. Pentru mine nu există ceva mai solid, mai bine legat, decât această legătură.

În ultimii ani, prea mult timp am trecut cu vederea compromisul politic, din dorința de a păstra Alba Iulia și Alba ca un exemplu de solidaritate în vremuri greu încercate pentru România. Din păcate, am contribuit la a forma o imagine. Există suficiente momente de slăbiciune într-un partid, care nu-și au rostul să fie expuse, pentru că in cele din urmă rezultatul contează.

Dar, din păcate, când momentele de slăbiciune dictează, când capriciile liderilor îi avantajează pe unii și-i marginalizează pe alții, când autocrația ține loc pluralismului și democrației interne, e timpul să te ridici și să spui: AJUNGE!

Poate că, în goliciunea lor spirituală, unii dintre foștii mei colegi mă vor ataca. Alții mă vor considera captiv unui idealism nefolositor. Gestul meu nu este răpunsul unuia decis să sfideze cu orice preț. Este răspunsul celui care a refuzat impunerea și trocul politic, motivat de un sfat bun primit de la albaiulieni: de a nu renunța!

Prin cuvintele mele nu vreau să judec pe cineva, ci să previn asupra faptului că albaiuleinii înțeleg mai mult decât cred unii, iar modelul politic trebuie să țină cont de ce își doresc oamenii azi.

Personal, am ales să renunț azi la funcțiile date de PNL, în timp ce alții renunță la partide, dar țin cu dinții de funcții. Voi mai fi demn de ele doar și exclusiv prin vot.

Îi asigur pe toți albaiulienii că Gabriel Pleșa va candida pentru a pune Alba Iulia acolo unde merită și pentru a rezolva problemele oamenilor și orașului”.

